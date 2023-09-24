老人家為何愛發長輩圖？網紅陳沂揭背後暖心原因　惹哭無數網民

近年社群的使用度越來越高，小到幼稚園園的小孩會使用平板電腦，大至90歲老人家靈活用社群跟好友、家人聯繫，進入人手一機的時代。而老人家常會發所謂的「早安長輩圖」，圖片不外乎是風景搭上偌大的「早安，祝您順心」等字眼，老人家又起得早，通常清晨5點就會陸續傳到各大群組與對話框，有時的確很擾人清夢。



對此，台灣網紅陳沂就在臉書分析「老人愛發長輩圖」的原因，收起一貫的大砲風格，文章竟意外藏洋蔥。（點圖放大了解👇👇👇）

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陳沂先是問網友們「你知道老人為什麼喜歡發長輩圖嗎？」，表示自己日前去東歐遊玩時，同團有一個雞婆熱情的阿姨，嗓門很大，做什麼都充滿熱情衝第一，她每次拍完照都說她要做早安圖，還會配合時差發圖給大家；後來才知道，阿姨跟老公感情好，但老公前幾年走了，因此陷入抑鬱，身邊的人都很關心她的狀況。

陳沂這才懂阿姨每天發早安圖的用意，「後來她開始發早安圖，是為了讓關心她的人知道，她很好別擔心。聽完這個分享，看到那些後面是佛跟蓮花說早安的圖片，我都會心一笑」，暖心地說：「看到你們平平安安健健康康，真的太好了！」

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網友們看完陳沂分享的故事後，各自在留言處分享著觀後心得，「我以為你要出征發早安圖的人，害我期待了一下」、「來自沂的溫暖，竟然有點不習慣」、「對，不要覺得煩，因為會有一天就不會再出現，收一次、少一次」、「以前我媽也會給我發，她走了之後就沒有收到了」；不少網友們心有戚戚焉，認為即使收到長輩圖會有些困擾，可是這也是對方報平安的好方法，應該用輕鬆、開心的方式看待，莫對他們太苛刻。

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