輪候公屋9年　獲派59年樓齡彩虹邨單位　港女讚交通方便完勝新樓

不少人輪候公屋都希望獲派較新淨的屋邨及單位，但其實舊樓也有其優點。有港女於網上發文，分享輪候公屋9年，近日三派獲彩虹邨紅萼樓1個329呎3人單位，她對單位非常滿意，指前上手租戶沒鏟走地磚，讓她「慳返一筆」鋪地磚費用，又大讚彩虹邨交通方便。雖然紅萼樓已有59年樓齡，不少網民看畢單位狀況都認為不錯，「真係好正，個個話舊唔要，要新嘅細樓」、「幾個post都唔要彩虹邨，真係傻，方便到黐線」。



有港女於網上發文分享輪候公屋9年，近日三派獲彩虹邨紅萼樓329呎3人單位。（fb群組「公屋討論區」圖片）

該港女於facebook群組「公屋討論區」發文分享，稱2014年起申請公屋，一派柴灣興華（二）邨，二派南區華富（一）邨，近日三派獲彩虹邨紅萼樓329呎3人單位，月租1980元。她對單位感滿意，而且本身也住在九龍，遂接受該單位，「三派彩虹邨，畢業了」。

樓主指出，單位的廚房及廁所在露台位，但略嫌「個廁所好細」，而地磚是前租戶留下，「我呢間上手係買樓走，仲有靚地磚喺度，我又慳返一筆」，她計劃在屋內間出3個房間使用。樓主大讚彩虹邨交通方便，「其實彩虹都真係幾方便嘅，（返工）返港島都係半個鐘時間」，又說「新樓係好，但就細」。

樓主指出，廚房及廁所在露台位，但略嫌「個廁所好細」。（fb群組「公屋討論區」圖片）

帖文引來網民熱議，不少人恭喜樓主獲派「合心水」的單位，指其單位四正易裝修，「四四方方好實用」、「呢啲間隔裝修一流，四四方方又夠大，唔會三尖八角」。亦有人說彩虹邨交通方便及有人情味，「地點又正中，樓下地鐵，龍翔道口，去荃灣又快，旺角又快」、「彩虹係一個好方便地方，舊係舊啲，但係一條人情味較好屋村，現今啲新屋村住左十年，隔籬鄰舍姓咩都唔知」、「彩虹邨要，有機會住十年後重建，原區住新樓」。

不過有網民就點出壞處提醒樓主，「其實都未算畢業！彩虹都舊了！未必住到過世！分分鐘要搬多一次」、「舊唔係唔好，最怕樓上天花滴水，要修理就麻煩」。