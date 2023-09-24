好車長！女乘客遺行李篋　九巴車長代交站長室　網民：咁都漏低？

搭車要注意個人財物，未必次次也能失而復得！有巴士車長發文，表示工作時發現有乘客不慎將1個行李篋遺在車廂內，遂代為交至站長室，希望對方發現後能夠取回。事隔2小時，車長再次更新，稱有女生上車時急忙表示遺下行李篋，他表示已交予職員保管，相信對方已成功取回。好人好事引來網民大讚，指車長富有責任感，亦有不少人「錯重點」，笑言「咁大個篋都可以漏低？」。



有巴士車長發現有乘客不慎將1個行李篋遺在車廂內，遂代為交至站長室，不久後他遇到1名乘客詢問行李下落，相信對方已成功取回。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名九巴車長周日（24日）早上於社交平台發文，貼出1個灰色手提行李篋的相片尋找物主。車長公開其駕駛的巴士車牌，表示當日早上8時36分至9時05分駕駛來往元朗西巴士站及荃灣站的68M路線，期間有乘客於車廂內遺下行李，他到達總站後發現，遂將行李交予總站職員代為保管，「你留低咗個篋喺車，我已交荃灣鐵路站站長」。

約2小時後，車長再次留言更新，表示臨開車時遇到1名女生「衝住上車」，表示遺下了行李。他認為對方就是灰色行李篋的主人，遂表示已將行李轉交同事保管，着對方前往站長室取回，「估計已經拎返」。他事後笑言，今次是首次在車廂拾獲行李篋，「篋真係第一次，我自己執過多數雨遮同電話」。

車長將行李交予總站職員代為保管，笑言今次是首次在車廂拾獲行李篋。（資料圖片）

車長的好心行為引來網民讚好，稱讚他充滿責任感，「多謝車長，為失主多謝你」、「好人好事，欣賞你車長」、「呢個車長不得了，好有責任心，值得一讚」。亦有網民錯重點，笑言行李篋有一定體積，沒想到物主竟會遺下，「留低啲嘢喺車廂真係冇分大細，咁大個篋都可以留低嘅」、「落咗車行一陣：哎呀！我個篋呢？」、「估計係玩緊手機準備下車，忽然唔記得拎返件行李」。