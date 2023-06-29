壯男不煙不酒　健身突心臟病發險死下場慘　醫生揭忽視1指標出事

沒有不良嗜好、勤做運動竟然也有心臟病問題？台灣有心臟科醫生分享病例，1名41歲男子本身不煙不酒、沒有不良嗜好，惟健身時突然心臟病發，幸急救後撿回一命，惟檢查後發現其3條血管已嚴重栓塞，其中1條更已完全阻塞，原因竟是忽略1項指標所致。該醫生指出，患者目前面臨「要嘛開繞道手術、要嘛要放數根血管支架才能化解這不定時炸彈的局面」，提醒絕不能忽視這項指標帶給人體的危害。



台灣有心臟科醫生分享病例，一名41歲男子本身不煙不酒、沒有不良嗜好，惟健身時突然心臟病發，幸急救後撿回一命。（示意圖／gettyimages）

台灣心臟科醫生陳冠任在Facebook發文分享病例，指6月20日有剛滿41歲的壯年男子，於公司健身房運動時突然心臟病發，無呼吸心跳，幸好經旁人急救恢復意識撿回一命。

男子送院檢查，發現其3條血管都已嚴重栓塞，「三條血管，最好的一條堵塞了80%，次好的塞了90%，最重要的一條幹道則完全阻塞（100%阻塞）」。男子清醒後，訝異地詢問醫生，為什麼不煙不酒、沒有不良嗜好、沒有高血壓糖尿病、定期有運動的他，年紀輕輕就有如此嚴重的血管栓塞，獲告知原因在於「膽固醇」。

男子送院檢查，發現其3條血管都已嚴重栓塞。（示意圖／gettyimages）

陳醫生解釋，患者去年底健康檢查報告，看到「好膽固醇（高密度脂蛋白）HDL」過低，「壞膽固醇（低密度脂蛋白）LDL」則異常的高，兩者差距甚遠，導致血管經年累月慢慢退化狹窄，終至3條血路「坑坑疤疤藕斷絲連」，導致嚴重後果，「（患者）命雖然暫時撿回來了，但是現在面臨要嘛開繞道手術、要嘛要放數根血管支架才能化解這不定時炸彈的局面」。

陳醫生又說，「壞膽固醇」超標或者不會有不舒服感覺，「甚至對很多人來說，只不過是一個毫不起眼的紅字罷了」，但這「平凡無奇的紅字」，可能有一天「就讓你的人生圓滿了」，警告「千萬不要再輕忽膽固醇的危害」，有異狀就要立即求醫。