夜繽紛│雙拼燒賣25元4粒貴過單拼？香料案內所咁回應惹熱議：絕！

【星光夜市／海濱夜市／K11／星光大道／香港夜繽紛／燒賣】為響應政府「香港夜繽紛」活動帶起香港夜市夜經濟，K11 MUSEA與星光大道於尖沙咀舉辦「星光夜市」。市集內小食店「香料案內所」燒賣售價問題成為焦點，店方以「20元4粒」出售燒賣，雙拼燒賣4粒售價則為25元，比同樣數量單拼4粒燒賣貴5元。有網民質疑雙拼燒賣數量相同為何會較貴，「香料案內所」以1句霸氣回應，令網民表示「不得不佩服，絕！」，也有網民認為雙拼較貴是合理。



在尖沙咀的星光夜市中，「香料案內所」所賣燒賣為20元4粒，雙拼4粒25元，引起網民熱議。（鄧康翹攝）

「香港夜繽紛」活動啟動，K11 MUSEA與星光大道響應推行夜間活動，在尖沙咀舉辦「星光夜市」，但市集中小食店「香料案內所」燒賣售價意外成為網絡焦點 。店方除了以20元4粒價錢出售魚肉或豬肉燒賣，令網民更疑惑的是，雙拼燒賣數量同樣是4粒，卻以25元出售，比單拼魚肉或豬肉燒賣貴5元。

經常諷刺時弊的網絡創作歌手晴天林，昨日（9月24日）分享「香料案內所」回應雙拼4粒燒賣售25元問題網絡截圖，留言稱「想食米線了！」。

圖片見到，「香料案內所」日前在Instagram（IG）限時動態發布「20元4粒燒賣」回應後，有人再於IG向店方查詢「咁點解雙拼（燒賣）貴5蚊？」，「香料案內所」則回覆：「多謝你嘅問題。平時你去米線舖，係咪都會問一樣嘅問題？」

「香料案內所」回應引來網民熱議，「睇得出間店好有性格」、「每一答都可以令人笑噴飯！不得不佩服，絕！」、「九唔搭八」、「明明米線加錢係多樣餸，但佢加錢雙拼都係4粒」、「用問題嚟答問題嘅完美示範」、「佢覺得個回應好幽默？」、「又係呢啲態度」。也有網民笑言「下次去茶記問咁點解鴛鴦唔使加錢先」、「鴛鴦炒飯，唔使加錢」、「係辣油，係加多咗兩滴辣油」、「好正常，個蓋都要打開多次啦」。

亦有網民支持「香料案內所」，認為雙拼較貴是合理，「大部份燒味店雙拼都會加價，本來就好正常，經濟學都有解釋呢種情況，用呢樣嘢批評就有啲弱」、「邊際需求遞減定律可以解釋到」、「Econ（經濟）有教」。

對於20元4粒燒賣售價被指不合理，「香料案內所」日前於發文回應，稱一向主打賣辣椒油，燒賣並非主角，「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。「香料案內所」又說，於市集擺檔2年，一直以20元4粒價錢出售，不曾加價，而食客以20元價格，除了可品嚐到比市售燒賣「大粒好X多嘅鮮魚肉燒賣」，還可以品嚐店家手製辣油，「重點係可以搭配我哋所有手製辣油」。

「香料案內所」強調，20元4粒燒賣是「明買明賣」，「貴與平，從來都係主觀感受」，並感謝過往購買過及讚過好食的客人，「冇你哋一路支持，我都唔可以支持落去」。

店方在facebook回應20元4粒燒賣定價問題。（「香料案內所」FB圖片）

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網民對於20元4粒燒賣有不同看法，不少人到現場實測是否物有所值，令該店大排長龍，有顧客稱「覺得OK幾大粒」。《香港01》記者上周六（9月23日）買來1份燒賣，每粒大小如5元硬幣，而該店燒賣當晚9時提早沽清。