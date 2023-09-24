夜繽紛│星光夜市「20元4粒燒賣」　7-Eleven一句寸爆獲激讚：靚抽

【星光夜市／海濱夜市／K11／星光大道／香港夜繽紛／燒賣】政府推出「香港夜繽紛」活動希望帶起香港夜市夜經濟，商戶亦響應舉行夜間活動。K11 MUSEA與星光大道就於尖沙咀舉辦「星光夜市」，市集中有小食店以20元4粒價錢出售燒賣，惹來熱議，質疑是「劏客」。便利店7-Eleven（7-11）於IG（Instagram）發布限時動態「抽水」，表示「一次食4粒點夠喉呀？梗係食10粒先夠啦！」，引來網民大讚「啲公關好勁」、「7仔靚抽好波」、「寸得好」。



「星光夜市」中有小食店以20元4粒價錢出售燒賣，惹來熱議。（連登討論區圖片）

「香港夜繽紛」活動啟動，K11 MUSEA與星光大道響應推行夜間活動，在尖沙咀舉辦「星光夜市」，其中市集中小食店「香料案內所」以20元4粒價錢出售「大大粒燒賣」，惹來熱議。有網民質疑定價過高「唔抵食」、「劏客都唔好咁恐怖啦」、「劏到盡」、「咁樣香港點搞得起夜市？」，但亦有食客表示該店明碼實價，大讚其燒賣配手製辣椒油味道一絕，甚至形容「物超所值」。

尖沙咀海濱「星光夜市」有食店以20元4粒價錢出售「大大粒燒賣」，被網民批評定價過高，但亦有人指明碼實價。（連登討論區圖片）

7-Eleven（7-11）昨晚（9月23日）於IG發布限時動態，以一兜燒賣做背景，寫上「一次食4粒點夠喉呀？梗係食10粒先夠啦！」，並標籤了「7仔食檔推介」，疑似「抽水」20元4粒燒賣問題。

7-Eleven限時動態被讚「靚抽」。（IG）

網民看後大讚7-Eleven公關強，「啲公關好勁」、「7 仔靚抽好波」、「水都抽乾了」、「振興24小時經濟7-11」、「7仔開24，幾時幾夜都有得繽紛啦」、「根本20元4粒燒賣就係唔抵」。不過也有網民指出，「7-11熟食好早收喎」。

店方在facebook回應20元4粒燒賣定價問題。（「香料案內所」FB圖片）

對於20元4粒燒賣售價被指不合理，「星光夜市」小食店「香料案內所」昨於facebook發文回應，稱一向主打賣辣椒油，燒賣並非主角，「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。「香料案內所」又說，於市集擺檔2年，一直以20元4粒價錢出售，不曾加價，而食客以20元價格，除了可品嚐到比市售燒賣「大粒好X多嘅鮮魚肉燒賣」，還可以品嚐店家手製辣油，「重點係可以搭配我哋所有手製辣油」。

「香料案內所」強調，20元4粒燒賣是「明買明賣」，「貴與平，從來都係主觀感受」，並感謝過往購買過及讚過好食的客人，「冇你哋一路支持，我都唔可以支持落去」。