沖廁不蓋上馬桶蓋細菌周圍飛！專家揭恐怖下場：牙刷被糞便污染…

沖馬桶不蓋蓋子其實會讓浸泡過糞便或尿液的馬桶水，激起細小顆粒的同時擴散到整個浴室，但這就像毛巾應該勤洗、牙刷應該勤清潔一樣，是許多人非常容易忽略的小事。對此，抖音上頗受歡迎的家務達人羅素（Ann Russell）提供解方。



《衛報》報導，羅素出版過《如何清潔所有東西》（How To Clean Everything）一書，在抖音上時常分享清潔小知識也讓她相當受到歡迎。近日，她也分享浴室如何清潔與保持整潔的訣竅。（點圖放大了解👇👇👇）

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一、沖馬桶一定要先蓋上馬桶蓋

羅素表示最好是蓋上，尤其是剛大完便，「因為沖水會噴灑出非常細小的顆粒與馬桶水，到你的整個浴室。」沖水激起的分子最遠可傳播1.5公尺，停留時間長達6小時，而光是有沒有蓋上馬桶蓋沖水，細菌傳播量就相差約12倍。

不過羅素表示，這當然是最好的做法，但如果不做的話，也不會害死人。

二、浸過尿液糞便的馬桶水激起的分子污染牙刷

雖然牙刷本身就附著120萬個細菌，有些人也會說如果沖馬桶不清馬桶蓋，也會讓牙刷被糞便尿液污染，但羅素說目前也沒聽說有任何人因為刷牙而生病。

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三、應該避免沖入馬桶的東西

羅素表示，廁所衛生紙是特別針對入水後能快速分解而設計的，所以除了廁所衛生紙外，其他東西基本上都不該沖入馬桶，「這也是為什麼我不喜歡人們用像是廚房紙巾。廚房紙巾的設計會有濕強度，讓你可以在擦拭廚房流理台時，紙巾不會散開。」

四、何時該避免沖水

羅素表示，若只是小便而且讓小便沉澱在水底的話，其實可以不需要到每次都沖水，因為馬桶排放的廢水（佔全球超過80％）通常不會經過處理，直接排放回到環境之中，「也有可能是其他原因，我住在一個非常小而狹窄的房裡，廁所的水箱就在我的床腳板後面，所以我睡覺後所有人是禁止沖水的。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】