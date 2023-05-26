廁所加裝指紋開鎖？打工仔憂公司在監控　網民稱或有2大實際用途

公司最怕「薪水小偷」，有些主管為了防止員工偷懶，會使用各種方式來禁止下屬混水摸魚，不過仍要兼顧合理性。



日前一名女網民發現，他們公司在男廁跟女廁外裝了指紋打卡機，讓她疑惑「難道是進廁所前要打卡，如果一天上超過幾次就會扣錢？」

公司忽然為廁所加裝指紋鎖，卻又沒解釋原因，難怪事主會左思右想！（按圖了解）

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一名網民在Dcard發文表示，他們公司在男女廁門口裝了指紋打卡機，她猜測「是想要員工上廁所要打卡嗎？一天上不超過3次的可以加薪水10元，如果一天上超過5次扣10元嗎？我實在想不出來，為甚麼要在廁所外面放打卡機」。

對此，有些網民猜測：

．「有沒有可能是讓清潔人員打卡的？證明自己何時有來打掃過」



也有人分享：

．「我公司1樓女廁也有磁卡裝置，要感應才能開門，感覺是怕警衛沒注意到，讓外面的人跑進女廁，可能是一點安全機制」



還有網民氣憤表示：

．「甚麼樣的公司啊？會這樣裝太扯了吧」

．「好生氣喔，那遇到像我這種一個晚上要上5次廁所的人怎麼辦？」

．「如果是我就上整天廁所，反正就扣錢而已」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】