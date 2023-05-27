浴室風水｜去廁所睇電話會傷財運？3大誤點或有礙衛生更破壞財運

居家的空間布置，以及使用習慣，其實都會關乎著運勢的好壞。特別是廁所部分，是住宅內容易有積水、納垢的區域，如果太過髒亂，除了影響到衛生環境之外，也會給運勢帶來不好的影響。



水為財，使用及打理廁所浴室的習慣，可能會影響你的財運呢！（按圖了解）

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根據日本媒體《All About》報道，在居家中需要汲水的區域，往往是左右開運的重要場所。以風水的角度而言，濕氣重會嚴重影響財運。因此廁所必須經常清潔，並保持通風，讓室內整體變得清爽。

平時在使用馬桶時，建議沖水時就蓋上蓋子。除了有防止傳染病的功能外，也能避免好運一起被沖走。而上廁所的衛生紙，最好設置個平台來放，切忌因為找不到地方擺，就隨便扔在地上。地板是聚集陰氣的場所，長時間放在地上不處理，會造成運勢下滑。

此外，無論如何打掃，廁所本質上畢竟還是處理排泄物，聚集陰氣的場所。因此在如廁時，要避免長時間的使用，否則陰氣將會聚集在自己身上，造成運勢大幅下滑。所以像是一邊上廁所，一邊滑手機、玩遊戲之類的行為都不行。另外紙張也會吸收陰氣，所以不能把書帶進廁所裏，更不能直接在廁所中放置書籍。

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