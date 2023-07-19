枕頭套一周沒洗　細菌量比廁所板多1.7萬倍　床單床褥應這樣清洗

撰文：DailyView網路溫度計
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你平均多久換一次枕頭套、床單？根據國外一項最新研究指出，如果枕頭套超過一周未清洗，所產生的細菌含量是「馬桶座的1.7萬倍」。

枕頭套一星期沒洗　細菌數是一般廁所板的1.7萬倍

根據《紐約郵報》報道，美國床品公司Amerisleep進行一項研究，要求參與者四個星期不更換床單和枕套。結果發現，在一星期未清潔的枕頭套中，細菌含量已經是一般廁所板的1.7萬倍。

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康乃爾大學威爾醫學院皮膚科醫生哈德利（Dr. Hadley King）表示，「每天睡覺時，角質層（每天約掉落5000萬個）、汗水、化妝品，以及乳液、頭髮和寵物皮屑等，都可能累積在床單、被單以及枕頭套等物品上」。這不僅會導致大量的細菌和病毒積聚，也增加了感染的風險。哈德利博士強調，「當你上床睡覺時，床單就會被身體上的各種物質污染」。

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床包、枕套至少每周或每2周清洗一次

信義居家曾表示，很多人容易忽略的過敏源之一，就是每天都會接觸的床褥寢具，不論床單、枕頭或是床褥皆易因皮屑養出許多看不見的塵蟎細菌，造成皮膚與呼吸道的傷害。

信義居家建議，床單、枕套至少每周或每2周清洗一次，可用熱水清洗來加強除菌；枕頭部分也建議至少1至3個月清洗一次，並置於太陽下曝曬或以乾衣機烘乾。而最少清潔的床褥光擦拭表面是不夠的，建議先使用吸塵器吸塵後，再在床褥上撒一層梳打粉，靜置幾個小時讓小梳打有足夠時間分解酸、吸收殘留的水分或異味，再以吸塵器吸乾；有特別髒污處，可使用去污劑後再撒上小梳打粉，讓床褥清潔度再提升。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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