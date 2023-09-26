關愛座丨港媽抱嬰兒搭巴士　批西裝男唔讓座：自私X　1句反被狂插

又有關愛座爭議！1名港媽近日發文，指早上抱着嬰兒乘搭巴士時，見到有身穿西裝的乘客坐於關愛座，批評對方「見到手抱嬰兒都唔肯讓座」行為自私，更揶揄「可能人哋係跛嘅呢」。不過港媽的惹火帖文未有引來網民同情，更反批她態度「老奉」，直言有需要大可直接詢問而非公審，「仲有手影相，唔讓都正常」。



有港媽指早上抱着嬰兒乘搭巴士時，批評有穿西裝的男子坐在關愛座而且不讓座，惹火帖文未有引來網民同情，更反批她態度「老奉」。（fb截圖）

該名港媽周二（26日）早上於facebook群組匿名發文，表示乘搭巴士時，見到1名西裝上班族坐於關愛座。她上載的相片可見，穿淺藍恤衫及西褲的男子坐在巴士樓梯後的關愛座外面位置，靠窗座位則有1名身穿淺紫色上衣的女士，2人同樣正在使用電話。當時關愛座附近的座位似乎已坐滿，亦有人站在梯間，相信車廂內乘客人數眾多。

港媽乘車時帶同年幼孩子，疑因未獲讓座，她不滿於帖文批評關愛座的乘客是「見到手抱嬰兒都唔肯讓座的自私X」，又揶揄稱「可能人哋係跛嘅呢」，並標明巴士路線為九巴來往屯門公路轉車站及掃管笏的252循環線。

不少網民未有同情港媽，反指她態度惡劣，認為她若想坐關愛座，大可直接詢問乘客，而非拍照公審。（資料圖片）

帖文一出即引來一眾屯門友討論，不過網民未有同情港媽，反指她態度惡劣，認為她若想坐下大可直接詢問乘客，而非拍照公審，「老奉要讓？要有位坐咪去總站上囉」、「講好多次啦，關愛座唔係必須讓㗎嘛！真係有需要咪大方啲開口問人囉，人哋無讓又話人跛，唔見得佢又有幾好囉」、「可以搭的士而唔係道德勒索人哋，繁忙時間無位好正常」。

亦有人指出，涉事巴士路線為循環線，車程不算長，質疑港媽手抱嬰兒仍能拍照，顯示她有足夠能力帶同嬰兒乘車，「手抱BB都仲有心機心情同有手去影相」、「其實坐252 坐一陣就落車，有冇需要要坐」、「其實如果（相中）綠色背囊嘅老友都喺呢個group，可以匿名講下當時企呢個位置嘅人，係唔係一手抱bb，一手揸電話影相」。