與鄰居不和！對面屋裝CCTV對正門口　公屋戶更新後續　呻投訴無用

早前有屋邨疑似遭人「踩線」，不少公屋住戶都萌生安裝電子防盜眼打算。早前就有住公屋網民在討論區發帖，表示對面鄰居安裝了具有錄影功能電子防盜眼，每當事主及其家人出入經過時，防盜眼就會響起「的」一聲及閃爍紅藍光。事主認為與其不和的鄰居會乘機「監視」他們一家，倍感壓力，直言「受心理恐懼」，可惜在向大廈主任投訴後沒有任何變化，故發帖大呻。



事主早前曾發帖詢問網民對面屋是否安裝了電子「貓眼」，近日得到證實，令其深感壓力，直言感覺被「監視」。（FB圖片）

事主曾於上月（8月）在Facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖請教網民，稱發現對面屋疑似安裝了電子「貓眼」，當有人經過時就會啟動，「搞到次次開門同鎖門都好大壓力」。事主又指出入時總見到該貓眼處「盞藍色鐘燈同紅光都着同咇一聲」，令其倍感壓力，「俾人監視咁，同埋返屋企嗰陣喺部𨋢都搵定鎖匙，唔敢去到屋企門口先搵逗留咁耐」。當時，網民意見兩極，有人認為對面屋安裝電子門鐘或攝像鏡頭，可以同時保障自己家中安全，但亦有人擔心此舉會影響隱私。

而近日，事主再次發帖，表示經過一段時間查證，已證實對面鄰居安裝的確實是有錄影功能的電子防盜眼。事主指，每次出入家門，都會聽到對面屋安裝的電子防盜眼響起「的」一聲，及同亮起紅、藍燈，「令到本人同屋企人出入都受心理恐懼，擔心亮燈時被錄影監視」。事主又指，鄰居舉措令其及家人壓力倍增，故曾就此事向大廈主任投訴，但是無果，「對方展（現）出懶處理的態度，令到真係求助無門」。

不過，是次帖文卻令不少網民認為事主是「麻煩人」，認為鄰居不一定長開錄影功能，就算長開，也不一定會空閑到每日查看錄像，「你估人哋會日日睇返錄影咩…係有事先會睇返」、「一個CCTV就令你心理恐懼，咁你平時出街應該無時無刻都處於恐懼之中」、「搭𨋢都有CCTV，仲一定會錄影，咁你係咪要行樓梯？」，更有人批評樓主拍攝別人家門，「其實你咁樣影人門口，係咪代表你需要私隱，你對面屋就唔需要私隱？」。

面對網民質疑，事主留言補充，表示與對面鄰居關係形同水火，而對方亦曾投訴事主在家門前放鞋，「一直同佢哋都關係唔好，一見面就嘈交啦，一早就反晒面甚至冇好過」。事主又擔心對方經常翻看錄像，所以才會相當清楚其家庭成員出入時間及性格，趁機欺負家中性格較軟弱成員，「仲唔係成日係到裝係咩？」。

事主又指，對面屋曾「等我啲強硬的屋企人出晒門口之後」，在其家門鬧他們足足5分鐘；事主又懷疑對方將食用鹽灑在其家門門鐘對下位置，「我都有嘗試影，可惜點影都影唔到嗰啲鹽，我見證據不足證明唔到係佢灑，我先冇提過」。事主認為鄰居「揀人恰」，「你哋覺得我喺到搞事但你哋唔係住喺到，真係有苦自己知」。