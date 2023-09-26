齊撐照顧者｜政府派1萬海洋公園門票　網民批離地：不知民間疾苦

【照顧者支援／政策措施】觀塘秀茂坪邨上周五（22日）揭發一對智力有問題的五旬兄弟疑缺乏照顧在家中餓死，事件引起全城關注政府對照顧者及被照顧者支援措施。政府周一（9月25日）就舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，政務司司長陳國基提出支援照顧者措施，包括推出「照顧者支援專線」、強化暫託服務，並會「向長者及殘疾人士照顧者派發1萬張海洋公園入場門票」，以答謝照顧者。

不過，政府向照顧者派發1萬張海洋公園入場門票做法惹來爭議，有網民直斥政府「離地」，「不知民間疾苦！」、「原來照顧者有閒情逸致去海洋公園？」、「去海洋公園幫到照顧者啲咩？」，建議增加更多金錢支援較實際，「多啲暫托宿位同埋金錢支援實際啲」、「增加醫療津貼好過啦！做埋晒啲多餘嘢」。也有網民認為向照顧者派海洋公園門票無問題，「照顧者都好需要少少me time（私人時間）」。



政務司司長陳國基提出支援照顧者措施，並會「向長者及殘疾人士照顧者派發1萬張海洋公園入場門票」，以答謝照顧者。（資料圖片）

政府「齊撐照顧者行動」起動禮宣布推出的4項支援照顧者措施，包括推出今日（26日）起「照顧者支援專線：182183」、11月開通「一站式照顧者資訊網」、強化暫託服務，以及下月起關愛基金下支援照顧者計劃會恆常化，照顧者津貼由每月2,400元增至3,000元。另外，為響應特區政府的「開心香港」活動，社署即將推出「感謝照顧者」活動，由本月底開始，社署將通過安老和康復服務組織，向長者和殘疾人士的照顧者派發合共1萬張海洋公園入場門票，以答謝他們的付出和貢獻。

社會福利署9月25日舉辦「齊撐照顧者行動」起動禮，主題是「抖抖氣、打打氣」，以肯定照顧者的貢獻。（鄭子峰攝）

「齊撐照顧者行動」措施中，向照顧者派發1萬張海洋公園入場門票做法引起大批網民關注，有意見批評政府多餘「離地」，直斥不知民間疾苦，「原來照顧者有閒情逸致去海洋公園，咁即係使乜要特別支援呀？」、「照顧者去咗海洋公園，咁邊個照顧佢哋（長者及殘疾人士）……………」、「開多啲床位又唔做，送飛把X」、「去海洋公園幫到照顧者啲咩？」、「誰想出來？」、「增加醫療津貼好過啦！做埋晒啲多餘嘢」、「無腦㗎？」、「不切實際」、「仲開心香港？」

然而也有網民認為向照顧者派海洋公園門票做法無問題，「照顧者都好需要少少me time」、「好過無啦」、「等佢哋可以輕鬆1下」。