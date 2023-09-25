齊撐照顧者｜設熱線　津貼加碼至3千元　贈1萬張海洋公園門票慰勞

政府今（25日）舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，由政務司司長陳國基宣布4項措施，包括明日推出「照顧者支援專線：182183」，11月開通「一站式照顧者資訊網」、強化社會福利署的暫，以及下月起把關愛基金支援照顧著計劃恆常化，照顧者每月津貼由增加碼至3000元。



他表示，推出感謝照顧者活動，將會向長者及殘疾人士照顧者派發1萬張海洋公園入場門票，以答謝其付出及貢獻。



「齊撐照顧者行動」的宣傳活動為期3年，政府預算開支1,500萬元，包括已委託電視台製作5集電視宣傳短片，及利用電台宣傳聲帶、廣告、宣傳物品等。據今日起動禮的程序表，會播放4次影片，包括「齊撐照顧者行動」短片、政府宣傳短片、電視台照顧者故事短片，以及「照顧者同行」計劃短片。

起動禮的重點，是宣布推出由東華三院負責的「照顧者支援專線：182183」，以及由香港樹仁大學製作的「一站式照顧者資訊網」。

政務司司長陳國基出席「齊撐照顧者行動」起動儀式並致歡迎辭，他表示，照顧者所承受的身心壓力絕對不能忽視，今日活動除了肯定照顧著對社會貢獻，也推動社會各界為他們打打氣，代表政府向所有照顧著之一最衷心的協議及最崇高的敬意。

「齊撐照顧者行動」全港宣傳活動，為期三年，透過電視、電台、保障、宣傳品公共交通工具加強在社區推廣關懷及支援照顧者信息，此外，社署會繼續聯通非政府機構及地區團體在全港各區舉辦不同種類支援照顧者活動，比如研討會及資訊街站。

今月底開始，社署即將推出感謝照顧者活動，將通過安老及康復服務組織向長者及殘疾人士照顧者派發一萬張海洋公園入場門票，以答謝其付出及貢獻。

同時，政府會繼續加強不同措施，更好支援及便利照顧者，第一是完善社署資源配套，將會明日正式推出24小時運作照顧者支援專線：182183，解答照顧者各種疑難及問題。隨後將於11月推出一站式照顧者資訊網，方便照顧者找到所需資訊及支援，

其次強化暫托服務，社署今年年中已經完成優化有關長者及殘疾人士空置宿舍的查詢系統，讓照顧者通過同一系統尋找合適的日間及住宿暫托服務。

社署會加強相關推廣工作，同安老及康復服務機構保持聯繫，繼續按需要為長者及殘疾人士失竊增加暫托服務名額。

第三，加強財政支援，關愛基金支援照顧著計劃將於下月起恆常化，並且將低收入家庭護老者及低收入殘疾人士的照顧者的每月津貼由2400元增加至3000元。

他表示，社署在2018年開始推行護老同行計劃，為前線物管人員提供培訓，讓他們可以辨識及協助有需要的長者及護老者，並且取得他們地區福利服務資訊，以便他們有需要時候做出轉介。

為加強對照顧者的支援，社署將於下個月起降護老同行計劃優化成為與照顧者同行計劃，擴展至殘疾人士及他們的照顧者，為期三年，從而讓物管人員更好利用社區資源支援護老者及殘疾人士照顧者。

他相信照顧者協助長者居家安老，協助殘疾人士在社區生活，對於構建共融社會發揮重要作用，期望社會各界包括商界、社區組織以及普羅大眾，繼續與政府攜手努力，全面提升對照顧者的支援。