齊撐照顧者｜設24小時運作熱線、資訊網站支援　照顧者批欠主動性

政務司司長陳國基今日（25日）出席「齊撐照顧者行動」起動儀式，提出數項式政策支援照顧者需要，其中包括推出24小時運作照顧者支援專線以及照顧者資訊網，方便照顧者找到所需資訊及支援等。有照顧者批評相關政策相對被動，擔心較年老的照顧者或被照顧者不懂如何求助。



陳國基出席「齊撐照顧者行動」起動儀式提出數項式政策支援照顧者需要，包括推出24小時運作照顧者支援專線、於11月推出一站式照顧者資訊網；社署亦會加強相關推廣工作，同安老及康復服務機構保持聯繫，繼續按需要為長者及殘疾人士增加暫托服務名額，以強化暫托服務；低收入家庭護老者及低收入殘疾人士的照顧者的每月津貼由2,400元增加至3,000元。

香港弱智人士家長聯會幹事盧鄭玉珍指批相關政策不夠主動性，她以近日「秀茂坪雙屍案」為例，勞工及福利局局長孫玉菡回應事件指，社署和其他社服機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的記錄，「佢哋成日都要求，照顧者有困難你話畀我聽啦，你有困難你通知我哋啦。」她指部份照顧者如長者無能力或者身體狀況未能主動聯絡，政府應考慮得更加全面 。

勞工及福利局局長孫玉菡回應事件指，社署和其他社服機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的記錄。（歐嘉樂攝）

盧鄭玉珍說：「我覺得佢哋警覺性較低。」她指「秀茂坪雙屍案」為拿取綜援家庭，政府已有其家庭資料，知道為「高危」個案。除了照顧者主動求助外，政府亦應不時主動上門查看家庭的情況。

她指，樂見低收入家庭護老者及低收入殘疾人士的照顧者的每月津貼由2,400元增加至3,000元，但明白部分家庭可能需要更高金額的津貼。