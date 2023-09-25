齊撐照顧者｜啟動禮於秀茂坪命案後舉行　陳國基指隱性個案靠探訪

秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟疑缺乏照顧而餓死，事隔三日，政府今日（25日）舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，政務司司長陳國基宣布4項措施，他會後聯同勞工及福利局局長孫玉菡會見記者，被問在發生慘案後辦相關大型活動是否不恰當，陳國基未正面回應，稱兩兄弟無求助，屬於「少少隱性、需要服務嘅人士」，期望關愛隊以後可多做探訪，找出這類個案。

陳又表示，起動禮很有意義，希望喚醒大家關注照顧者及被照顧者，「我相信只要大家多走一步，多多關心旁邊嘅人，有啲嘅悲劇係可以避免到。」



「齊撐照顧者行動」的宣傳活動為期3年，主題是「抖抖氣、打打氣」。（鄭子峰攝）

今年首9個月至少有6宗涉及照顧者及被照顧者的悲劇，上周五（22日）在秀茂坪邨，一對智力有問題的五旬兄弟，因母親入院，疑缺乏照顧而餓死。政府今日舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，陳國基及勞福局局長孫玉菡在活動後見記者，被問事隔三日，辦相關大型活動是否不恰當，陳國基未正面回應，但稱據他所知，事件中的兩兄弟無向政府提出任何求助，是屬於「少少隱性、需要服務嘅人士」，形容事件可悲，有兩人失去生命。

他續指，希望將來18區關愛隊多做探訪，找出隱蔽、需要服務的人士，又指「齊撐照顧者行動」起動禮很有意義，希望喚醒大家關注照顧者及被照顧者，「我相信只要大家多走一步，多多關心旁邊嘅人，有啲嘅悲劇係可以避免到。」

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有記者追問，醫管局有兩兄弟的診斷紀錄，惟社署沒有，是否反映雙方合作有不足。孫玉菡回應指，當局一直有與不同機構保持聯繫，就上周五的個案，會進一步想辦法加強各方的連繫。

孫表示，現時的關鍵是在於將現時的互助網、資訊網織得更緊密，所以不能單靠機構去做，今日的起動禮都是希望喚醒大眾多行一步，更關心身邊人，「有時候打多個電話，講多句，往往可以幫到一個家庭。」