26歲女常OT坐逾10小時！腰痛去健身無用　醫判斷患「死臀綜合症」

久坐不起隨時令屁股出事！內地1名26歲女室內設計師近2個月出現腰痛問題，以為缺乏運動，開始慢跑和健身後，連膝蓋都痛起來。醫生問診發現，原來她每天工時超過10小時，經常性加班全程坐着，診斷她患上「死臀綜合症」，亦即臀肌失憶症，臀部肌肉無法保護關節、腰椎和膝蓋等，建議她每坐1小時要起身活動1至3分鐘。而內地專家又教路，3點觀察自己有沒有患上死臀症，同時可利用4組動作改善臀部肌力。



小戴工作時間長於10小時，經常性加班，久坐下患上死臀綜合症。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，浙江26歲化名小戴的女室內設計師，2個月前出現腰痛問題，久坐就會腰部痠痛難忍。她以為是缺乏運動，上月開始慢跑和健身，卻發現連膝蓋都痛起來。

小戴到針灸推拿科求醫，夏煥娟醫生指她體型偏胖，未婚未生育但臀部已鬆鬆垮垮。問診發現，小戴每天工作超過10小時，經常性加班，導致她每天坐着的時間和睡覺時間差不多，判斷她患了「死臀綜合症」。

臀肌包括臀大肌、臀中肌、臀小肌，日常生活跑、跳、走等動作，全都需要臀部肌肉參與，以穩定下肢、保護關節、腰椎和膝蓋，避免運動時受傷。夏醫生建議每坐1小時要起身活動1至3分鐘，別選過矮或過軟的椅子。

小戴以為只是缺乏運動，開始慢跑和健身後，連膝頭都痛起來。（示意圖／Getty Images）

復旦大學附屬中山醫院許少芳醫生解釋，死臀綜合症亦被稱作「臀肌失憶症」，即臀部肌肉因長時間不工作，導致它忘記如何工作。這病可發生在任何人身上，取決於工作環境及生活習慣，久坐是最重要的危險因素，長時間久坐會令臀肌工作能力減退，無法完成應有的收縮和放鬆功能。

另外，北京朝陽醫院內分泌科主任醫師高珊亦解釋，人類臀部和腰腹部是脂肪較易堆積部位，久坐不運動、喜好高糖高脂食物，脂肪在這兩處堆積，導致肥胖惡性循環，臀部變大之餘，臀肌會慢慢失憶，無論站起來或運動時都保持放鬆狀態。

醫生建議，經常坐着工作的打工仔，每坐1小時就要起身活動1至3分鐘。（示意圖／Getty Images）

有3點可觀察是否有死臀症，第1：臀部扁平，如果照鏡發現臀部扁平又軟軟的，可能是臀肌力不足。第2：久坐後腰、髖、膝關節不適，臀肌主要控制髖關節和膝關節運動，如久坐後這些關節有痠痛感就要小心。第3，過頭深蹲檢測：照鏡做深蹲，如下蹲時不能保持上身直立，而是出現膝關節內扣（X型腿）、骨盆前傾、腰椎過度彎曲等情況，可能存在死臀綜合症。

如果久坐出現腰痛不適且有加重的情況，應到醫院檢查。

醫生又提醒可以做4個動作，包括：

1.坐位抬腿

坐在椅前端3分1位置，腰背挺直，力量集中在腹部用力緩慢抬腿，抬至與地板水平位置時，腳尖保持豎直，力量集中在膝蓋維持15秒，再緩慢放下。每組10至15次，每天3組。



2.站立抬腿

站立雙手叉腰，收腹臀部收緊，大腿向後方、側方抬至最高，膝蓋及腳尖繃直，保持15-20秒再慢慢放下。每組15至20次，每天3組。



3.臀橋

躺下雙腳撐地面，以臀及大腿後部力量，將肩、髖、膝抬成一條直線，出力呼氣保持30至40秒。每組10至15次，每天2組。



4.捲腹

平躺地面雙腿彎曲，腹部發力將上半身抬起45度，頸部不可用力，維持20至30秒，每組20次，每天兩組。

