中秋節丨醫生警告柚子與10種藥相沖　隔2小時都無用　嚴重恐致命

中秋佳節快到，一家人食月餅和生果應節，當然少不了柚子。台灣一名醫生指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時，甚至兩至三日，所以食完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。



柚子營養價值高，果肉更含有各種營養素。（資料圖片）

腎臟科醫生陳佑丞在facebook專頁「陳佑丞醫師・腎臟專科」表示，柚子果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷，其中維生素C含量更是檸檬的1.5倍，而且豐富膳食纖維可以協助消化，但他提醒民眾小心攝取過量。

陳佑丞指出，柚子是高鉀水果，每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，以每份柚子5瓣計算，大約有215mg鉀離子，換言之，食2份合共10瓣的話，鉀離子就會超出每日上限，病人若需要定期洗腎，就必須要注意。

柚子和10種西藥相沖，食完柚子後2小時都不能服藥。（示意圖/Getty Images）

陳佑丞提醒，大家要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用，即是如果一起食會產生反應，雖然較少研究釐清柚子與藥物的關係，反而葡萄柚汁和藥物有交互作用的研究已獲公認，但基於柚子和葡萄柚同樣屬於芸香科柑桔屬的水果，成分含有呋喃香豆素 （Fluranocoumarin） ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，加上柚子與葡萄柚會抑制腸道中的 P-醣蛋白（P-glycoprotein），令人體難以適時排走藥物，若體內藥物濃度變得過高，作用時間變長，就有機會危及生命。

腎臟科陳佑丞醫師提醒民眾食用柚子時要小心。（facebook專頁「陳佑丞醫師・腎臟專科」圖片）

陳醫師列出10種與柚子相沖的藥物，包括抗凝血劑、抗血小板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥、攝護腺肥大用藥，以及促腸胃蠕動藥。

至於柚子和藥物相隔2小時服用，都不代表安全嗎，陳醫師強調柚子抑制藥物代謝，短則數小時，長則兩至三天，即使相隔2小時，人體仍然難以適時排走藥物，所以為了服藥安全，進食柚子時注意份量，最多淺嚐一兩瓣。

（facebook專頁「陳佑丞醫師・腎臟專科」）