乘客坐的士放屁後做1事　司機發文公審被網民鬧爆：做人厚道啲好

腸胃不適有時的確難忍！日前有的士司機在網上發帖，稱有父母帶着2名孩子坐的士，其中1人放了個「臭過臭狐嘅臭屁」，令車廂充斥異味，但卻無人承認。直至下車時，那名父親才就「整臭架車」一事表示歉意，並給了司機40元車費，當中包括13元小費。司機收了「貼士」之後當場揶揄對方，事後又發帖公審，引起不少網民反感，認為司機行事不夠厚道，「貼士又收咗，人哋又唔係破壞你架車」、「呢單嘢無西客，但有西司機」。但令人震驚的是，面對網民批評，司機竟大方留言自認是「無恥嘅X街」。



有的士司機日前在網上公審乘客在車廂中放屁，卻引起網民反感。（《上流寄生族》劇照）

有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖公審「放屁乘客」，稱日前有一家4口坐上他的的士，開車不久他就嗅到一股「臭過臭狐嘅臭屁味」。當時最年幼的那個孩子大聲問父親：「爸爸係咪你放屁呀？咁臭嘅？」，不過爸爸乘客沒有回答，眾人亦不吱聲。司機隨即將3個車窗全數打開，卻仍未能消散車廂中的異味。

到埗後，車費為27元，而爸爸乘客給了司機40元，免找續當「貼士」，又向他道歉稱「唔好意思整臭你架車」。司機收下貼士後，即時向剛剛發問的孩子說他的問題有答案了，又直言「你爸爸放咗個好大嘅臭屁啊」。司機語畢即令乘客一家人滿臉尷尬，事後又發帖表示不滿乘客「收收埋埋」隱瞞事實，更反問「死死地氣認衰，真係好難咩？」。

面對網民批評，司機竟留言自認「X街」（紅框示）。（FB截圖）

有網民認為臭味確實擾人，乘客如真有需要，可提前叫司機開窗，但有不少人都不同意司機公審乘客的行為，認為司機得理不饒人，而且乘客也是一時生理需求，事後亦已道歉並給了貼士，故紛紛留言批評司機，「做人厚道啲好，人哋都覺得唔好意思、都有表示啦，何必令人在仔女面前難堪呢？」、「畀（貼士）你都仲要咁趷人，真係…」、「本來人哋道咗歉就得，你係要放上嚟搏X」。不過司機卻似不覺自己行為有問題，反而留言自己「認衰」，「我絕對認自己係無恥嘅X街」。

（的士司機資訊網 Taxi）