搭巴士老婦除鞋腳晾上對面凳！乘客咁出招整蠱　網民1原因勸體諒

巴士廣告都經常提醒「飛象過河不守禮，雙腳勿踏對面位」，本港網絡廣傳1段影片，顯示有婦人乘搭巴士時竟然脫掉鞋子，直接將雙腳晾至對面無人座位，同車乘客看不過眼便將其鞋子藏起來，令她及後驚慌失措地尋找鞋子。相關片段引來網民兩極討論，有人大讚乘客「做得好」，認為如此缺乏公德心的人的確要受教訓；不過亦有部份人留意到婦人臃腫衣着，猜測對方或許是長期病患者，當下脫鞋可能是因為身體不適的情急之舉，勸勉他人多體諒，不要動輒公審。



網上流傳片段顯示，有婦人乘搭巴士時脫掉鞋子，將雙腳晾至對面座位，有乘客看不過眼將其鞋子藏起，此舉引來網民兩極討論。（網上圖片）

「拍攝者收埋佢對鞋，佢而家搵緊」。該港男在facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組轉載1段WhatsApp瘋傳片段和圖片。從相片可見，有戴上口罩的婦人身穿長袖外套，戴上厚帽，再將鞋子脫掉，直接將雙腳「飛象過河」，晾至對面無人座位，並以其攜帶的手推車作為扶手，疑似在睡覺。

另外長約27秒片段顯示，當乘客藏起鞋子後，婦人醒來時發現鞋子不見，慌忙尋找其蹤影。婦人先拉開手推車，多番尋找四人座位附近地面，沒有發現鞋子後再查看座位，甚至還望向走廊位置，或許以為是行車時不慎跌出走廊，可惜徒勞無功。片段至此告終，暫未知悉婦人最終有否尋獲鞋子。

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帖文引來網民大讚該乘客「做得好」，「真心好正」、「好過齋影放上網」、「雖然好陰騭，但我鍾意」、「呢啲人無公德」、「我比較想知最後有無畀返對鞋佢」、「有無叫佢上Carousell搵下？」、「唔認同佢（乘客）做法，但亦唔會同情佢（婦人）」、「唔好道德綁架，阿婆唔係大晒，收埋對鞋我覺得係個好教訓」。有留言表示雖然大快人心，但就提醒「不過收埋佢對鞋嗰個都要小心，好多巴士上面都有裝Cam，萬一真係搞大件事去報警，班差佬又真係去追查CCTV嘅話，有機會俾人拉兼被告盜竊罪」。

另有網民覺得涉事乘客多此一舉，「明人不做暗事，直接指出佢行為問題較好」、「偷人對鞋好X街」、「如果個阿婆搵搵下中咗落地，你於心何忍？」。亦有人留意到婦人臃腫衣着，猜測對方為長期病患者，盼他人多加體諒，「夏天着成咁，好多是癌症中後期或末期，可能佢真係好唔舒服要放平對腳，所以除咗對鞋」，但有人指婦人找鞋動作順暢，不似有重病。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）