巴士到站　大媽笑住想插隊上車　港女出聲制止獲大讚：打擊歪風

搭巴士要排隊「是常識吧」！有港女於網上發文稱，近日排隊等候巴士時，1名排在另1條巴士線的中年女子趁巴士到站插隊，樓主立即出聲制止，但排在樓主前方男子反稱「一個半個冇所謂啦」。然而之後中年女子及男子都讓樓主先登上巴士，樓主於是提醒其他網民「下次被人打尖一定要出聲」。網民紛紛大讚港女做法，「打擊歪風」、「樓主好型」，並表示不時遇到類似情況，「問晒後面啲人同意，咪畀你插隊」、「小巴打尖，原本企我後邊，我話佢，之後先企返我後邊」。



中年女子見巴士到站，試圖打尖上車，但遭樓主出聲制止。（示意圖/資料圖片）

樓主在「連登討論區」表示，有一日在巴士站排隊，現場有至少兩條巴士路線，樓主前方有1名男子正等候同1輛巴士，其間有1名中年女子排在另一條巴士線，並用鄉下話與樓主前方男子打招呼，樓主當時不以為意。

但當樓主等候的巴士到站，眾人準備上車，該中年女子「詐詐諦諦攝埋嚟……個樣好春風得意，笑騎騎正想得手之際」，樓主即刻出聲，詢問：「我明明排緊個（位）先生後面，點解你會嚮度嘅？」樓主稱對方不敢出聲，而排在前方的男子幫口說「一個半個冇所謂啦」，不過男子最終讓樓主先上車。樓主於是提醒其他網民，被打尖一定要出聲制止。

港女因遭打尖而大感不滿，於是出聲制止。（示意圖/Getty Images）

帖文引來網民討論，紛紛大讚樓主舉動，「打擊歪風」、「樓主好型」，又慨嘆曾經遇到類似事件，「小巴打尖，原本企我後邊，我話佢，之後先企返我後邊」、「試過我明明排隊排第一，我後面亦都有人排隊，跟住巴士一嚟，幾個師奶阿伯唔知邊度竄出嚟上車，我話『排隊啦！』佢哋仲惡過我話佢哋有排…巴士司機都幫口鬧佢哋，但班友仲喺度鬧…最後佢哋都係攝上車」。

（連登討論區）