救護車閃燈趕救命　寶馬拒讓路彈出彈入影片瘋傳　後續惹網民公憤

遇到緊急車輛趕救援，讓路是常識吧！本港網絡瘋傳1段影片，見到有寶馬私家車泊車時遇上正前往救援的救護車，當時救護車已響起警號示意讓路，惟寶馬司機未有讓路，反而繼續慢速泊車，救護車被迫停下等待。最終寶馬司機用了至少「6手軚」才成功駛入泊車位，單計影片已阻礙救護車至少30秒。

寶馬司機行為引起網民公憤，「見到咁嘅情況就唔好再泊啦！」、「直接駛向前、兜個圈再返嚟，又或者泊去第二度，總之唔好再阻住救護車啦！」、「等佢泊完車，有救都變冇救」、「自私X！」。



本港網絡瘋傳1段影片，有寶馬司機泊車阻礙救護車救援。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

從Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載的30秒影片見到，現場為佐敦廟街近柯士甸道交界。影片中，救護車正響起警號，車身亮起閃爍藍燈，明顯正趕往救援，然而前方正駛入路邊泊車位的寶馬未有理會，司機繼續慢慢泊車，救護車被迫停下等待。

寶馬泊車阻救護車救援過程逐格睇▼▼▼

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更糟糕的是，該寶馬泊車並不順利，多次駛前、後退、扭軚，一直調整位置都未能駛入泊車位。其間有救護電單車從些許空位駛走，但救護車只能默默等候。最終寶馬司機繼續「彈出彈入」，至少用「6手軚」才成功泊入車位，單看影片已至少阻礙救護車30秒。

網民看後紛紛批評寶馬司機自私。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

影片未有交代拍攝時間，網民看後紛紛批評寶馬司機自私，「見到咁嘅情況就唔好再泊啦！」、「直接駛向前、兜個圈再返嚟，又或者泊去第二度，總之唔好再阻住救護車啦！什麼思維？」、「你唔X走，咪R波（後檔）上一上行人路啦，架車趕住救人呀」、「等佢泊完車，有救都變冇救」、「見有救護車係後面好心就讓路啦！兜個圈再返去泊唔得咩？泊車技術又唔係好，又要阻住救護車救人」、「睇到呢架泊車X，真心好嬲」。

也有網民譏諷「有錢買名貴房車，冇錢補鐘學泊位？」、「有錢只可以買靚車，但買唔到技術」、「有錢都無用啦！」、「呢個自尊心好強，泊到忘我境界」。

根據香港《道路交通（交通管制）規例》第374G章第46B條規定，道路上駕駛者「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」，任何人無合理辯解而違反以上條文或規定，即屬犯罪，違者可被罰款2,000港元。