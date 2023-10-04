淘寶買家收貨不滿想退款　遭「無禮賣家」批：港人貪便宜、沒志氣

【淘寶／網購】淘寶網購方便，不少港人都喜歡淘「筍嘢」。有網民就發文大呻遇上「X街賣家」，指對方寄出「又黃又舊」的商品，他之後申請退款，但因身處香港，未能寄回商品退還。賣家就要求樓主剪爛商品後才願退款，更無禮批評港人「麻煩、貪小便宜、沒志氣」。然而有網民看過樓主與賣家的對話截圖，卻認為樓主同樣態度欠佳，且不願剪貨有一定責任，「影衰香港人，貨又要錢又要，好無賴囉」、「又要keep住件貨又要退錢嘅人，貪心，兼無禮貌」。



樓主在網上發文大呻淘寶不快經歷，稱遇上「無禮賣家」，但有網民看過對話截圖後，卻認為樓主同樣態度欠佳。（FB圖片）

日前有網民在「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖，大呻淘寶網購不快經歷。樓主指早前淘寶電單車用的車廠商標牌並集運到港，收貨後認為商標牌顏色與賣家顯示的圖片不符，實物偏黃，「像放了好多年一樣」，於是要求賣家換貨。

不過賣家就表示該批商標牌有色差，解釋貨品並非舊貨，「這個不是舊，是色差，雙面膠是新的可以看到」，又建議樓主申請退款，「不好意思，都一樣的，不喜歡就退了吧，抱歉」，樓主遂要求退錢或換款。

從樓與商家的對話截圖中可見，樓主應是申請了退款，不過未能退貨，「我在香港，怎麼退呢？我是集運到港，所以才叫你換一個寄給我」，而賣家隨後叫樓主申請退貨後選擇「上門收件」，又表示「香港的就是麻煩」，樓主便問「香港也會來收嗎？沒試過」。

從圖片可見，當樓主選取「官方推薦寄件服務」時，詞條顯示該地區不支持官方上門取件和服務點寄件，因此樓主無法靠此退貨。

賣家之後建議樓主將商標牌剪掉後拍照作證，之後再退款，而樓主表示「好啊我先截圖，有記錄」，之後賣家竟稱「香港人就是這個貪小便宜」。不過對話截圖並不完整，下張截圖就顯示賣家說「後面兩個字自己看看」，樓主則發火回應「看什麼？你X的？我幫你宣傳一下你店舖喔」。

賣家之後不滿稱，「貨也要，錢也要，香港人現在窮到10幾塊錢都沒有嗎？哥給你」，而樓主就回應「好啊！我真的好窮啊！你再寄1個，你說的」，之後賣家再批評「你真的是窮，10幾塊錢，香港人沒志氣」。樓主隨即反駁「那你就退啊，講這麼久10幾塊都不捨得退」，而賣家則質疑樓主是「假香港仔」。

事後樓主發帖鬧爆賣家「無禮貌態度好差」，又不滿表示「又話香港人窮、無志氣，真係好X街呢個賣家，串串貢」。不少網民隨即留言，認為樓主也有責任，「自己態度都唔係好，就話賣家X街串串貢，唔怪之得愈嚟愈多舖唔想做香港人生意，多得你呢啲人唔少」。

亦有人質疑樓主不剪牌卻要求商家退款的確是貪小便宜，「佢話剪貨cap圖佢肯賠喎，有冇剪先」、「咁點解你唔剪？又要keep貨又要錢？你都好意思」，樓主就回應解釋，生氣是因為賣家批評港人貪便宜及窮，而且從未遇過這種情況，「我點知佢係咪寸我、大我，剪咗件貨之後話退唔到錢」。

有網民就支持樓主，認為網購平台的確有不良商家寄劣質商品，「有時候佢哋真係成日寄次貨同爛嘢落嚟！又唔想退錢，嗰樣嘢一百幾十，運費都6、70！仲要嗰件爛貨咩」。