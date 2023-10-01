讓座爭議！女學生腿傷滲血疼痛需坐　阿伯態度差講英文踢腳迫起身

關愛座爭議永不休止！台灣有女學生近日發文大呻，早前天雨路滑摔傷，膝蓋的皮「磨到不見」，傷口仍會痛，加上快月經身體不適，坐捷運時選了博愛座（即香港關愛座）。未料有名黑超伯伯行近一腳踢她的鞋，態度強勢說「priorty seat（優先座）」，指住圖示叫她讓開。女生最終離開座位，她稱平日都會主動讓座，但這次經歷令她心寒。許多網民直斥踢人鞋的行為離譜，進而覺得她應企硬不讓，「以後會有更多不可理喻的老人」。



女生坐捷運時因腳傷坐着，被黑超阿伯要求讓座。（fb群組「爆怨公社」圖片）

該女學生在facebook群組「爆怨公社」發文，指日前因為天雨路滑摔傷，膝蓋的皮「直接被我磨到不見，還看得到一點血血」，包紮後因為傷口在皺摺處，起身坐下碰到會痛，剛好臨近生理期腹部不適，於是她搭捷運時坐了博愛座（即關愛座）。

漸漸多人走入車廂時，有位戴墨鏡伯伯行近，「用腳輕輕踢了我的鞋子，態度強勢的說：『Excuse me？Here，priorty seat！（不好意思，這裏，優先座）』」，並指住關愛座上的圖示，「我不懂為什麼要用那麼彆扭的英文告訴我這件事」。旁邊的阿姨疑見到她包紮了腳，站起來讓座予伯伯。

女生稱最後她還是站了起來，因為見到旁邊還有一個看起來更蒼老的婆婆，但她始終不明白該伯伯為何口氣這麼差，估計可能是見她穿着校服，「我平常是一個見到老弱婦孺都會讓座的人，經歷這件事雖然有些心寒，但我還是會讓座給需要的人」。

女生稱早前摔傷，傷口包紮後仍見血及疼痛。（fb群組「爆怨公社」圖片）

阿伯舉動被網民鬧爆，「是博愛座又不是老人座」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」、「倚老賣老」、「誰家的阿公麻煩領回去」、「通常那種要人家讓位的老人，體力都特別好」。

不少人認為阿伯踢鞋太過分，「踢鞋子真的很沒水準」、「會跟他硬碰硬」，認為女生不應縱容，而且她的腳有明顯的傷口，「就指着妳包紮的傷口說妳現在也有需要」、「妳讓座不就助長這阿伯以後更囂張嗎？」

女生後來回覆指，因有網民形容她在縱容犯罪，無奈道：「抱歉，你說得對，但我一個人，沒那個膽正面跟他硬杠。」

（綜合）