高手過招！男子鬼滅橋段編悲慘人生整蠱騙徒　網民：騙子遇到作家

詐騙集團手法層出不窮，不少人醒目地辨認出對方是騙徒，或會亂說一通來捉弄對方。馬來西亞有名男網民就是當中的表表者，他指自己早前遇到網上愛情騙子，對方透露可憐身世博同情，男網民便一展「吹水唔抹嘴」專長，也開始賣慘，指自己是孤兒，身世悲慘，雖成功逃離恐怖養父之手，對方卻在自己面前殺死他的情人，及後他為了報仇，練成《鬼滅之刃》當中的「日之呼吸」，以及多招《倚天屠龍記》等武俠小說的絕招，與養父決戰，嚇得騙徒不禁問：「你是認真的嗎？」最終騙徒不敵男網民的「功力」，無言以對兼敗走。

這名男網民將對話截圖在網上發布炫耀戰績，讚賞自己的吹水功力堪稱世界第一，笑翻不少網民，有人笑言：「騙子遇到作家。」



大馬男子遇網上情緣騙案，騙徒竟不敵其說故事功力而敗走。（網上圖片）

爆笑對話截圖全面睇：



+ 5

根據馬來西亞媒體報道，近期社交平台瘋傳1則帖文，有名男網友曬出對話截圖，指早前遇上詐騙集團的愛情騙子，但他使出「吹水唔抹嘴」的專長，成功擊退老千，讚賞自己的吹水功力堪稱世界第一。

根據對話截圖，騙徒先以蹩腳中文，自稱來自大馬的單身女子，但在美國紐約從事時裝鞋子及化妝品等生意，希望與樓主交朋友，與樓主分享她的人生背景。

根據截圖，騙徒稱自小父親離世，母親因而患上抑鬱且輕微中風，此時男網友靈機一觸，發揮其吹水本色，向騙徙反攻訴說自己「悲慘」的一生。

樓主吹水唔抹嘴，用鬼滅之刃的橋段向騙徒賣慘。（《鬼滅之刃》劇照）

樓主指自己任職「再生資源區域管理規劃師」，是1名孤兒，在孤兒院長大，獲孤兒院院長佛爺好心收養才長大成人。「但是佛爺性情古怪，喜怒哀樂融入一色」，有1天佛爺帶進洪門讓樓主學武，樓主不肯便遭佛爺趕出孤兒院，及後樓主指自己與女友同住，佛爺卻在他面前活埋女友。

其後，樓主更愈吹愈離譜，他說為了報仇，搬出日本動漫「鬼滅之刃」及「倚天屠龍記」等武俠小說的橋段，稱自己如何去深山峽谷學習「日之呼吸劍術」，每天要做俯臥撐、仰臥起坐及深蹲各100下，並要進行10公里長跑，5年後練成禿頭，曬出動漫《一拳超人》的圖片當做自己的照片。最可笑的是，騙徒還未能意識自己已上當，還作出語帶憐憫的回應：「親愛的，我對你的過去感到非常抱歉。」

騙徒初時不虞有詐回應樓主的荒誕人生，後來發現中計而敗走。（《你微笑時很美》劇照）

樓主意猶未盡，繼續出動《倚天屠龍記》的橋段，雙方使出屠龍斬及倚天切來對戰，兩人大戰3日3夜，這時騙徒開始起疑，問道：「你是真的嗎？」，「你結婚了嗎？」、「你的人生故事很粗魯。」來回應樓主，最後樓主以超現實的情景亂說一通，讓騙徒甘拜下風而敗走。

這些搞笑對話截圖迅即在網絡上瘋傳，網友們紛紛讚樓主是個說故事高手，紛紛留言：「騙子遇到作家」、「日之呼吸他也信」、「對方應該忙着Google翻譯」，亦有網友笑言：「我最喜歡『再生資源區域管理規劃師』，感覺我的收垃圾工作變得高級」、「武俠小說都不敢這麼寫」。