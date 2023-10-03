7歲兒無朋友　生日會邀10同學全「已讀不回」　媽心碎：應否轉校

校園生活佔了孩子大半天時間，如果過得不好，很可能令孩子傷心。國外1名患有「廁所焦慮症」的7歲男童，排便向來異常，上學後曾發生便秘及失禁的慘劇，使他難以結識朋友。近日，他誠邀10位同學出席生日派對，但卻沒有1個人回覆，他的母親為此煩惱不已，擔心孩子知道實情後會傷心。



國外1名患有「廁所焦慮症」的7歲男童，因為排便異常，上學後曾發生便秘及失禁的慘劇，使他難以結識朋友。（非當事人，GettyImages）

國外1名媽媽在育兒討論區「BabyCentre」發帖，表示7歲長子因為患有「廁所焦慮症」，對廁所感到恐懼，導致排便習慣出現異常，除了不時便秘外，亦曾試過在校內突然排泄在褲子上，令他在校內難以結識朋友。

兒子剛升上一年級時，校方採取了一些措施，例如讓他選擇想要結識的朋友。基於校方幫忙，兒子目前在校內有3名「死黨」，「但我不能確定這些孩子是否真的是我孩子的朋友」。

男童近日誠邀10位同學出席生日派對，但卻沒有收到任何回覆。（GettyImages）

近日，兒子7歲生日快到了，他對於即將舉辦的生日會感到相當興奮，甚至已向10位同學發出派對邀請函。可惜，所有邀請都石沉大海。這位媽媽透露，現時，只有兒子的2個表兄弟及她1個朋友的孩子會來參加。眼見兒子如此期待派對，她實在不忍心告訴他沒有同學出席的真相，「這會讓他心碎，他很善良，只是想和朋友一起玩，但不知道如何交朋友」。

她又提及，到了下個學年，每個孩子基本上都已建立社交圈，而兒子很可能成為同學間的邊緣人。她不知道是否應該幫孩子轉校，讓他在沒有人知道他「廁所意外」的新環境結交朋友。不過她也擔心孩子可能因為焦慮，再次在校內出現排便異常的慘事，故未能做出決定，「我只是想他幸福」。

不少熱心網民留言鼓勵樓主，並安慰她有些人可能是習慣「已讀不回」，叫她先確保好生日派對有足夠食物應付可能出席的人。另外，幾乎所有留言都不同意她幫孩子轉校，有網民建議她再發出邀請，或者創建班級群組，與其他家長加強聯絡，日後再安排能讓孩子們一起玩耍的活動。

（BabyCentre）