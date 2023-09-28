簡單卻美好！2男童在KFC點爉燭慶生　網民暖哭感動　拍片者咁講…

近日，香港多個社交平台流傳2名男童在「KFC」肯德基快餐店內點蠟燭許願慶生的相片，桌上食物雖平凡簡單，但男孩的真摰感情就令不少網民為之動容，紛紛轉載照片。翻查資料，原來事件於去年發生，地點是內地江蘇，當時有市民到當地1間肯德基快餐店用餐時，留意到2名男童在慶生，被他們的友誼感動，於是拍下影片上載到社交平台。拍片者表示，店員對2名男童慶生一事知情，還主動送上1份薯條做「生日禮物」！



2名男童對KFC食品慶生許願照片在香港網上瘋傳，原來事件發生於去年江蘇某間KFC內。（網上影片截圖）

近日，2名男童在KFC肯德基炸雞店內慶生的感人照片於香港多個社交平台流傳，從照片可見，2名身穿運動服的男童在快餐店慶祝生日，桌上放着汽水、漢堡、薯條等食物，還點上了1支蠟燭，而汽水杯上可看到「KFC」字樣。

「壽星仔」頭戴生日帽，對為他慶生的友人露出由心而發的笑容。真摯的笑臉充滿感動和美好，照片打動不少網民，「呢個笑容，乜都扺晒」、「這次經歷這倆小朋友應該能記一輩子」。

即睇經過：

翻查資料，原來事件發生於去年10月18日，江蘇徐州某間肯德基炸雞店內，食客徐先生見到2個小朋友在餐廳角落慶生，一時間「特別感觸」，於是舉起手機拍攝影片。他又表示，店員也看到男孩在過生日，出於善意，主動送了他1份薯條。