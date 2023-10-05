女輪椅客搭巴士要求幫戴安全帶　稱2車長反應大不同　網民咁睇

不少交通工具也提供無障礙設施，但傷健人士外出時或多或少也會遇上不便。有依賴輪椅代步的女網民日前發文，指乘搭巴士時因雙手不夠力，要求車長代為配戴安全帶，不過去程及回程的司機反應截然不同。帖文引起街坊討論，有人認為車長無責任為傷健人士戴安全帶，而且過程涉及身體接觸，或會惹起誤會，而樓主則指明白車長用意，「只不過作為一個傷殘人士呻下啫！」。



有依賴輪椅代步的女網民指，日前乘搭巴士時要求車長代為配戴安全帶，其中1名車長表示「你搵位女士同你扣吖！我唔方便㗎！」，然後就返回司機位。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

該名網民於facebook群組「我們都是石籬邨長大的」發文，她是依賴輪椅代步的傷健人士，周三（27日）乘搭九巴行經荃灣西站及石籬的31線，樓主於荃灣西總站上車時，因雙手不夠力，故要求車長代為扣上安全帶。她指當時仍未開車，車長聞言表示「你搵位女士同你扣吖！我唔方便㗎！」，然後就返回司機位。

樓主指，當時車長語氣「比較拒絕，所以我唔敢再有意見」，但直至開車時她仍未找到女乘客幫忙扣安全帶，嘆道：「因為車長開咗車，因此而發生意外！呢個算係大錯定小錯呢！定係輪椅人士搵唔到人幫手扣安全帶嘅錯呢？我坐咁耐巴士，從來冇車長係咁樣做！」她坦言明白車長拒絕的原因，「我只係訴下苦啫！可能你哋未必明白一個殘障人士嘅處境！」。

她當日乘搭同一路線的巴士回程，卻遇上反應完全不同的車長，對方主動詢問她要否代扣安全帶。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

至當日6時許，她乘搭同一路線的巴士回程，卻遇上反應完全不同的車長，「今次呢位車長好好人，盡責又盡義務。我都未拍八達通，車長就問我使唔使幫手扣安全帶，我話『要呀，唔該晒你車長』。當我拍好輪椅位嘅時候，佢就幫我扣好安全帶喇，完全唔使我動手」。這時經歷令她有感而發，指「其實好多車長都好好㗎」，建議街坊如遇到好車長，可以去信或致電表揚。

樓主又表示，過往乘巴士時曾有不少司機幫忙扣安全帶，「好多車長收起輪椅板後，都去同我扣安全帶，知道我安全，先至會返去司機位開車的」。而她亦會感謝每位車長伸出援手，「我上車落車嘅時候都有講一聲『辛苦晒車長喇』，無論點都好，車長真係好辛苦咁幫我落板起板嘅」。

樓主表示，過往乘巴士時曾有不少司機幫忙扣安全帶，她亦會感謝每位車長伸出援手。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民討論，有人認為車長無義務為輪椅乘客配戴安全帶，「司機為了全車乘客安全，行唔開，車長同時候為其他乘客服務，而不是你一個，請體諒一下」、「其實司機唔可以隨便離開佢自己個崗位，佢哋有員工指引，萬一有人投訴佢會被炒魷」。

亦有人認為車長若與異性乘客有身體接觸，或會引起誤會，「下次見到女車長先好上車喇，男車長確實係唔方便幫妳，萬一唔小心掂到妳而被投訴佢會好大鑊」。有相信是巴士車長的網民亦現身說法，表示「其實我哋公司有教嘅，男女授授（受）不親，必要時真係要搵其他乘客幫忙」。