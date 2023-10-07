冷氣機傳異味關主子事？暗藏6百萬細菌　裝修佬4招洗機｜生活百科

近年愈嚟愈多人養寵物，不過香港天氣又濕又熱，有啲主人更加會長開冷氣，希望心愛嘅主子可以舒舒服服～不過！最近有唔少養寵物嘅讀者向裝修佬反映，發現部冷氣機有異味傳出。其實寵物毛髮會積聚喺冷氣機內，嚴重嘅話更加會搞到漏水添呀！



不少有養寵物的主人，向裝修佬投訴冷氣機傳出異味。（GettyImages）

冷氣機出現異味？



除了灰塵之外，不少人都會忽略主子毛髮其實都是會令冷氣機損壞的其中一大主因！寵物的毛髮會卡在冷氣機的蒸發器和出風口位置，若不定期清潔的話，便會容易出現異味！

冷氣機不定期清洗的話，對家人和寵物會有什麼影響？

1.室內空氣質素變差

2. 冷氣機無法出冷風

3. 傳出異味

4. 令去水喉淤塞導致漏水

5. 滋生細菌，對家人和主子的健康構成潛在風險

除了影響身體健康之外，長期不清洗冷氣機更加會令電費變貴！另外，台灣電視台曾邀請輔英科大保健營養系助理教授李政達曾將冷氣機內的塵埃樣本進行檢測，結果發現塵埃滋生約600多萬細菌，骯髒程度更加是生肉的2倍！

簡單4步清洗冷氣機 避免損壞問題



1. 拆下外殼濾網

為免發生漏電意外，在清洗冷氣機前緊記拔下電源總掣！之後再打開冷氣機外殼，將濾網拆下來

2. 在冷氣機底墊垃圾袋

將外殼和濾網拆走之後，可再用乾淨毛巾濕毛巾抺洗冷氣機機身，並再撕開垃圾袋，用膠紙黏着冷氣機左右兩邊，以防進行下一步驟時，污物會濺到其他地方。

為免發生漏電意外，在清洗冷氣機前緊記拔下電源總掣。（GettyImages）

3. 往蒸發器位置噴發清潔劑

冷氣機最骯髒的地方是內部隱藏的蒸發器！因此將專用清潔劑搖勻後，再均勻噴在蒸發器上。

注意事項：在噴清潔劑前，緊記打開單位窗戶通風，噴畢後要再靜置10分鐘。

4. 待隔麈網風乾後再放回原位

若積塵情況嚴重，可用清潔劑噴隔麈網，並再用乾布抺走塵垢和剩餘水分，在確保完全乾爽後便可再次將外殼和隔麈網安裝回原本位置。

注意事項：由於隔麈網為膠製品，不能長時間將其放在烈日高溫下曬乾。因此，將隔麈網放在通風位置自己風乾便可。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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