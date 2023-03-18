水龍頭水垢好難搞　裝修佬教4種天然去漬法即變立立令｜生活百科

廚房和浴室的水龍頭用久了，通常會不經不覺積聚水垢污漬，陳年的水垢更頑強得難以清除，不少家庭主婦每日使用不鏽鋼水槽時，可能都看得不順眼。想要徹底洗甩水龍頭上的頑固水垢污漬，即使用上化學清潔劑也未必可以完全刷走，今回裝修佬教你以4種天然清潔小物輔助，幫你輕輕鬆鬆將陳年水垢完全清除，讓水龍頭1秒回復立立令！



附在水龍頭和縫隙內，油性的洗潔精往往最容易黏上污物，倘若黏在水龍頭或縫隙中，卻沒有即時清潔，長久下去就會形成水垢。（裝修佬提供）

水垢的由來



廚房與浴室都是潮濕的地方，容易長期積水，也有少量食物殘渣，令排水口容易發臭，水槽、水龍頭都會受到影響。而洗碗的時候，清水和洗潔精都會四濺，附在水龍頭和縫隙內，油性的洗潔精往往最容易黏上污物，倘若黏在水龍頭或縫隙中，卻沒有即時清潔，長久下去就會形成水垢，不馬上處理的話就會演變成陳年水垢。

平常水龍頭濕漉漉的時候，水垢不太明顯，但當水龍頭變得乾爽時，那些水垢則很難清潔，要為水龍頭去漬就要想想辦法了。

檸檬酸可以中和髒污的鹼性，清潔時無需要使用化學清潔劑，就可以將黏附在水龍頭和縫隙的水垢一次清走，不會滋生細菌。（裝修佬提供）

水垢天然清潔劑（1） ：梳打粉

梳打粉又稱碳酸氫鈉，是一種非常有用的天然清潔用品，由於它含有弱鹼性的天然礦物質，所以不會對刺激人體皮膚，也不會對環境有害，不含毒性之餘亦可以自然分解。

使用時，只需要將少量梳打粉沾上微濕的抺布上，就可以擦拭有水垢殘留的水龍頭表面，然後再以乾布重複擦拭，自然可將水垢清走。梳打粉有助清潔，也可除潔、除臭，沒有化學成份，安全又容易使用，令水龍頭重新變得亮晶晶。

水垢天然清潔劑（2）：檸檬酸

另一款可對抗水垢的天然清潔劑是含有酸性的檸檬酸，有助去除水垢，也可清走肥皂垢。檸檬酸可以中和髒污的鹼性，清潔時無需要使用化學清潔劑，就可以將黏附在水龍頭和縫隙的水垢一次清走，不會滋生細菌。

只需在要清潔的地方如不鏽鋼水槽、水龍頭等倒入檸檬酸，再加入清水，以濕敷方式敷在水龍頭上，檸檬水與清水的比例約為1:2。然後安心靜候大概10至20分鐘，再以抺布重複擦拭水龍頭，就可以將水垢刷走，以檸檬酸清潔家居，將陳年污垢一次清走，效果理想。不過，最好避免使用檸檬酸在天然石材上，因為檸檬酸有機會會溶解鈣質，注意檸檬酸也不要與漂白水一起使用。

其實牙膏既是日常生活必備用品，也是可以用作清潔的秘密法寶，重點是十分便宜，使用後同樣令水龍頭有煥然一新的感覺。（裝修佬提供）

水垢天然清潔劑（3）：牙膏

而牙膏可能是大家比較少使用的天然清潔劑，其實牙膏既是日常生活必備用品，也是可以用作清潔的秘密法寶，重點是十分便宜，使用後同樣令水龍頭有煥然一新的感覺。

在佈滿水垢的水龍頭上，只需要在乾身的水龍頭上沾上一抺牙膏，然後直接重複刷洗或擦拭，最後用清水沖乾淨，就能讓水龍頭重新變白淨了。使用牙膏刷洗的時候，謹記要注意力度，以免令刮花水龍頭表面。

使用白醋清潔時，只需要將白醋倒在抺布上，在需要抺乾淨的水龍頭表面重複擦拭，然後靜置大概1小時，才以乾布再擦拭，水龍頭上的水垢自然會清走。（裝修佬提供）

水垢天然清潔劑（4）：白醋

最後一種天然清潔劑是白醋，它隱含醋酸的成份，屬弱酸性，有助更容易溶解各種水垢，故白醋有家居清潔功效。

使用白醋清潔時，只需要將白醋倒在抺布上，在需要抺乾淨的水龍頭表面重複擦拭，然後靜置大概1小時，才以乾布再擦拭，水龍頭上的水垢自然會清走，簡簡單單就能達到清潔水垢的效果。

學懂這4種秘密天然清潔法寶後，相信你也懂得為廚房或浴室的水龍頭清潔，馬上就看看你的水龍頭有沒有需要清潔啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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