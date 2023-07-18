裝修佬教買梳化3重點！布藝vs科技布vs真皮梳化大比併｜生活百科

新一期消費劵派發了！相信有唔少人會用嚟買新傢俬，但坊間咁多款梳化應該點樣揀？邊隻材料耐用啲？充滿住疑問嘅你就要睇呢篇文章啦～今次裝修佬會同大家一齊詳盡分析同比較3款常見嘅梳化質地，仲會教埋你選購梳化嘅3大必知重點！



布藝梳化的顏色款式質地和紋路都非常多變。（裝修佬提供）

1. 布梳化



布藝梳化主要材料是布，顏色款式質地和紋路都非常多變，不論各種家庭裝修風格，都總會有一種適合的相應風格可以匹配。而且，其質料可以帶有美化效果，為整個空間營造出不同的風格效果。

優點：

●造型樣式多

●色彩多變

●價錢較經濟實惠

缺點：

●容易受壓變形

●潮濕天氣會易發霉

●較難清洗打理

真皮梳化的皮革有柔軟觸感、透氣性良好，易於清潔。（裝修佬提供）

2. 真皮梳化



真皮梳化一般由牛皮製成，只要保養妥當的話，即使多年都不成問題。而且皮革有柔軟觸感、透氣性良好，易於清潔更是不少香港家庭購買梳化的原因。

優點：

●質感較好

●方便清洗

●容易打理

●坐感舒適，四季適用

缺點：

●價格較昂貴

●易有刮痕

科技布梳化相當容易清潔，十分適合有毛孩或有小朋友的家庭。（裝修佬提供）

3. 科技布梳化



科技布料耐磨、易去污、防水防油，而且亦相當容易清潔，十分適合有毛孩或有小朋友的家庭。另外，布料與真皮相似，具備皮革梳化的質感的同時，亦有極高的防污性能！

優點：

●易去污

●耐刮

●防水防油

●柔軟質料

●適合有毛孩或小朋友的家庭

缺點：

●容易發黃

●有機會滲色

●容易顯髒

梳化選購Q&A



Q1.去到梳化店，除了看物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？

A：注意梳化角度。即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可自然呼吸就是合適你的梳化角度。

注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。

Q2.如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？

A：若有小朋友或寵物在家，不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易髒及磨損，若仍想選擇，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套清洗。

Q3.如果訂製梳化，需時多久？

A：如果想訂製自己專屬的梳化，必需耐心等待，因為落訂單後到交貨期可長達3個月或以上。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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