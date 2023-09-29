中秋節│女子食五仁月餅咬出金戒指！　廠商咁解釋　網民：廣告？

中秋節不能缺少最受網民歡迎的五仁月餅，今年這款產品出現另一種「硬度」？河南有女子近日享用傳統五仁月餅時，發現咬到異物，她原以為是核桃，一看發現竟然是1枚金戒指，事件引起網民熱議，部份認為是工人製作時掉落。不過，廠商向內媒指，他們製餅過程是在無塵環境下機械化生產，而且有金屬探測儀環節，認為不會混入金戒指，稱會上報事件再調查。但網民笑言事件就像在賣廣告，「吃月餅送戒指，賠償可以不要」、「六仁月餅」。



女子吃五仁月餅時發異物，裏面竟然有隻金戒指。（微博影片截圖）

事發於9月26日，河南周口有女子購買了五仁月餅享用時，咬着咬着發現當中有異物，原以為是核桃，一看發現餡料中包裹着1枚金戒指，影片見到戒指看起來還很新淨。有網民懷疑是工人製作月餅時不慎跌戒指，但又指「正規廠家，食品出廠前有金屬探測的」、「這是六仁月餅」、「恭喜你買到隱藏款」。

月餅廠商人員回覆內媒表示，他們生產時以機械操作，流程都在無塵車間進行，「這問題應該不會出現」，而且生產有金屬探測儀環節，但會再上報事件核查。

同場加映：內地學校中秋派五仁月餅 學生拳打櫈砸都唔爛 網民：這個能防身

內地學生拿出五仁月餅後整張櫈砸下去，但月餅絲毫無損。（梨視頻影片截圖）

不過網民笑稱事件像在為該月餅做廣告，「是不是馬上就有很多人去買這個月餅看看能不能再吃出金子 」、「這怎麼都想是在給這個月餅打廣告啊」、「最高級的公關：盲盒中獎」。而且現時雙方都不願承認金戒指是自己的，「吃月餅送戒指，賠償可以不要」，但有人就認為，最可怕的情況是生產過程時出了意外，「怕的不是金戒指掉餡料裏了，怕的是手絞進去了」。

（綜合）