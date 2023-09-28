中秋節丨大埔富亨邨巨兔裝飾被指似危坐　區議員幽默回應街坊大讚

一年容易又中秋，各區也有特色裝飾供市民「打卡」，增添節日氣氛。有大埔居民近日發現，區內不同屋邨展出了中秋兔子裝飾，其中富亨邨亨盛樓的簷篷設置1隻巨型吹氣兔子，造型似是坐於簷篷仰望月色，不過街坊卻笑言兔子猶如「危坐」平台：「中秋佳節咁睇唔開？」。



有大埔居民近日發現，富亨邨亨盛樓簷篷設置1隻巨型吹氣兔子中秋裝飾，造型似是坐於簷篷仰望月色，不過街坊卻笑言兔子猶如「危坐」。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

有大埔街坊於facebook發文，指留意到區內不同屋邨也設置了中秋裝飾，其中富亨邨亨盛樓簷篷放有大型吹氣兔子。從居民拍下的相片可見，白兔被多條白色線固定於簷篷上，面帶微笑可愛表情，造型猶如坐在簷篷上觀望月色。同邨的噴水池旁草地亦有大型吹氣「趴地」兔子，在微黃月亮下閉目休息。

巨兔裝飾吸引不少街坊拍照打卡，紛紛大讚「好可愛」、「要有特色就係要有呢啲，小撮小撮細節築成」、「整多啲呢啲好過搞夜繽紛」、「今年啲deco（裝飾）簡單，顏色簡潔得嚟好靚」、「希望以後每個唔同時節的大節日，都可以在這個位置做返一樣唔同嘅節日氣氛裝飾」。

富亨邨噴水池旁草地亦有大型吹氣「趴地」兔子，在微黃月亮下閉目休息。（fb「富亨社區連線」圖片）

不過也有網民笑言兔子姿勢惹人聯想，指簷篷上的巨兔造型猶如「危坐」，若街坊不知是裝飾，或會被嚇一跳，甚至有機會令小朋友「有樣學樣」，「中秋佳節咁睇唔開？」、「可能有家長會話教壞細路」、「有事慢慢講呀」。亦有人質疑該裝飾或會影響住在附近的街坊，「對到正嗰幾間真係多得佢唔少，如果成晚唔熄燈」、「亨盛住低層嘅對住佢可以唔使瞓，夜晚會唔會開燈影響到？」。

該區區議員何偉霖留意到街坊就兔子的討論，特意發文幽默回應。（fb「何偉霖網上工作室」圖片）

該區區議員何偉霖留意到相關討論，特意發文幽默回應，表示收到街坊報料，指亨盛樓「有隻巨兔危坐，情緒激動」。他於是化身「談判專家何仔」趕到現場，笑言已成功游說巨兔，「於中秋後自行返回月球！巨兔更為自己嘅一時衝動，同各位街坊講聲：『中秋節快樂！』」

對於居民疑慮裝飾會令小朋友「有樣學樣」，何偉霖則指「放鬆啲啦，香港人，如果係咁尖沙咀啲聖誕燈飾全部都要收埋，而家啲小朋友都有基本知識」。他又指，在現場見到不少居民打卡，呼籲街坊「快啲去勸下佢（巨兔）啦」。