颱風小犬│天文台11：40改發3號風球　黑雨警告下有狂風驟雨

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／動態／路線／預報】隨着小犬逐漸遠離香港，天文台指本地風力將逐漸緩和，預告會在上午11時40分改發三號強風信號。天文台表示，過去數小時，小犬穩定地向西移動，開始遠離珠江口。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。



颱風小犬雖逐漸減弱，但本港持續有狂風大驟雨，自午夜起，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而市區、將軍澳及大嶼山北部的雨量更超過200毫米。天文台於凌晨4時發黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。



另外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。



另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。



颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據 咁多次要掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周一（10月9日）極接近香港，本港持續有狂風大驟雨，天文台於凌晨4時發黑色暴雨警告信號。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

ECMWF預測再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。

GFS預測氣象預測（Windy.com）▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹9級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。