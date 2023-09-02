10號風球下熱褲女被暴風吹跌影片瘋傳！臉朝下倒地滑行　結局是…

【蘇拉／颱風／10號風球】颱風蘇拉帶來10號風球，狂風暴雨下如非必要切勿外出！本港網絡在10號風球期間瘋傳1段影片，見到街上橫風橫雨下，有穿熱褲女子在調景嶺交通交匯處外行人路上，被暴風吹到臉朝下跌在地上，更像「溜冰」般滑出馬路，相當驚險，幸最終她能自行站起，相信並無大礙。影片引來網民熱議，直呼蘇拉風力「可怕」，「望到都痛」、「希望冇大礙…」、「呢個風唔少嘢」；也有網民提醒打風下如非必要不要出街，「明知咁勁仲出去…」，不過也有人表示，市民外出原因眾多，「可能真係有必要呢，有啲行業一樣要返工，例如食肆、醫護或者港鐵職員等等」。



本港網絡在10號風球期間瘋傳1段影片，見到街上橫風橫雨下，有穿熱褲女子在調景嶺交通交匯處外行人路上，被暴風吹到臉朝下跌在地上，更像「溜冰」般滑出馬路。（影片截圖）

熱帶氣旋蘇拉以「超強颱風」級別風力襲港，天文台昨晚（9月1日）晚上8時15分發出10號風球，提醒蘇拉相關具破壞暴風和颶風影響本港，又提醒市民不要離開有屏蔽地方，同時留意蘇拉破壞風力，要留在安全地方。

10號風球期間，本港網絡就瘋傳1段影片，地點在調景嶺交通交匯處外行人路。當時天色已黑橫風橫雨，相信正值10號風球，突然見到有穿熱褲女子從畫面右邊被暴風吹着「彈出」，站不住腳臉朝下往前跌倒在地，惟跌勢未止，被暴風吹着的熱褲女乘着濕滑地面，像「溜冰」般滑出馬路，「跣」了約10米才停下，相當危險。

驚險過程逐格睇▼▼▼

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在馬路上停定後，熱褲女狀甚痛苦，手上疑似雨傘也被吹走，幸好最終成功自行站起，相信未受重傷。有路人看到這幕不禁驚呼。

影片引來網民熱議，直呼「恐怖」，「哇，好大風」、「望到都痛」、「臉落地，希望冇大礙啦…」、「天文台都要提早掛8號，就知呢個風唔小嘢」。也有網民提醒打風下如非必要不要外出，「明知咁勁仲出去…」、「打風出街真係好危險」。