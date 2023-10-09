颱風小犬｜8號風球的士講明加收$105　乘客答應後咁KO惹網民熱議

【颱風／小犬／的士／附加費／濫收車資／8號風球】颱風小犬襲港，天文台改發8號風球，預計至少維持至早上11時。打風下的士收「打風附加費」問題常惹爭議，有乘客就在8號風球下到網上預約平台電召的士，對方表明要加收105元「附加費」，乘客當時亦答應，惟待的士到達目的地後使出1招，最終成功令司機按錶收費，更聲稱「又幫香港的士司機上咗課」。

事件引來網民熱議，有人讚乘客「做得好」，但也有人認為雖然司機濫收車資不對，但乘客行為也不值得鼓勵，又指如不接受加收價用，不如事前說明。



打風下大圍站情況。（林振華攝）

該乘客於Instagram（IG）發布限時動態講述事件經過，表示8號風球期間，他到網上預約平台電召的士，對方明言「而家全部要加105（元）」。當時樓主假裝答應，「其實心入面已經預演要點做」。

上的士後，樓主見到的士計費標示器已預設增加105元，「我睇到無嘢講，然後司機問去邊，我講目的地」。直至到達目的地要收取車資時，樓主便與司機進行一場「博弈」。

上的士後，樓主見到的士計費標示器已預設增加105元。（網上圖片）

樓主問司機「標右邊個105咩嚟？點解要200幾？」，司機回答「而家全部都係咁，加價」，樓主即表示「你咁樣犯法，額外加錢收費」。司機聞言想載樓主回起點「咁我唔收錢，車返你返去」。惟樓主不接受，反問「所以你咁樣係拒載？」，並即時下車再問，「咁你而家收定唔收？我只會畀標上嘅價錢」。

事已至此，司機最終按錶收取樓主車資，樓主則自言「 又幫香港的士司機上咗課」。

樓主於Instagram（IG）發布限時動態講述事件經過。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主做法，「做得好」、「唔跟標收係犯法」。然而也有網民認為雖然的士司機收取附加費不對，但乘客行為也不值得鼓勵，「一係上車前講到原價講完先上，咁樣呃完人服務好X街」、「我覺得司機係抵衰嘅，但我不太支持乘客嘅做法」。