母出1000萬台幣助子買樓　因病暫住家嫂偕親家奶奶不滿　但當年…

「相見好、同住難」是千古不變定律。台南一名老婦當年大手砸出1,000新台幣（約250萬港元），協助兒子在高雄置業，兒子當時承諾會留一間房間給母親，老婦最近患病，相熟醫生更搬到高雄，唯有打算每個月到兒子住所暫住最多兩日，豈料本應屬於她的房間已由親家奶奶居住，對方被迫搬到2樓，老婦每次暫住時，明顯感受到家嫂和親家奶奶的厭惡。老婦不甘親家不但無出過錢，而且不歡迎她入住應有的房間，所以如實告訴兒子，導致夫妻爭執。網民紛紛留言指「要回1,000萬，說要買高雄房子，方便回診」、「直接趕出去，不然就叫她們拿1,000萬出來」、「親家母跟那媳婦都過分」。



老婦每次暫住時，明顯感受到家嫂和親家奶奶的厭惡。（《BB來了》電視截圖）

樓主在「匿名公社」表示，自己獨自住在台南，兒子和媳婦則在高雄生活，15年前，兒子表示想購買一幢連同車房、面積約1,600呎的獨立式住宅，樓主形容自己「義無反顧」，取消定期和賣掉股票，籌得1,000萬新台幣（約250萬港元）助子置業，兒子供樓每個月還1萬多新台幣（約2,500港元），所以有餘力供車，承諾會留一間孝親房給母親。

樓主近年身體狀況欠佳，包括患上退化性關節炎，相熟醫生卻搬到高雄，唯有跟隨醫生步伐，向兒子指出「每個月大概會有一兩天去他家去住」，但兒子面有難色表示，目前其岳母住在該間孝親房，但他會向岳母商量，請她搬到樓上。

每次只要樓主前往高雄求醫，「媳婦就會找兒子吵架」。（《BB來了》電視截圖）

親家奶奶唯有搬到2樓，但當樓主暫住時，感覺「媳婦跟親家母給我的臉色就是不歡迎」，甚至一直詢問我何時回台南，親家奶奶更稱膝蓋也因上落樓梯而痠痛。

樓主不忿當年兒子買樓時，媳婦一家人沒有出過錢，「媳婦帶母親到新房子住，我也沒意見，但那間孝親房本來就是兒子要留給我的，卻被媳婦的母親佔用」，所以如實告訴給兒子，結果夫妻發生口角，每次只要樓主前往高雄求醫，「媳婦就會找兒子吵架⋯人生很無奈」。

（匿名公社）