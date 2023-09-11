HR傳短訊通知面試　女生為帶貓看獸醫推腳　網民看出2重點撐決定

面試機會和帶「主子」看醫生，哪樣更重要？馬來西亞有女生正在求職，某天收到人事部（HR）職員短訊通知，要求她翌日下午去面試，但因為她要帶貓咪去看獸醫，所以便婉拒了面試機會。有細心網民發現HR不是預早通知，而是在面試前一天下午5時才傳送短訊，認為對方欠缺效率；加上使用WhatsApp聯絡求職者亦非正式途徑，故力撐事主如常帶貓咪去求醫的決定。



大馬有女生為帶貓咪看醫生，推卻求職面試機會，事後獲網民力撐，又指出對方有2點是考慮欠周全。（Twitter圖片）

馬媒報道，有男生於Twitter（現稱X）帳號faridaffy發帖，上載1張女友與所應徵公司HR的對話截圖。圖片可見，公司人員確認女生身份後，便詢問她可否在翌日下午2時30分進行面試，可惜那段時間女生剛好要帶寵物貓咪去看獸醫，無奈只能道歉並推卻面試機會。樓主就事件詢問網民「選擇貓咪，還是去面試？」。

女生因為要帶貓咪去看獸醫，無奈只能推卻面試機會。（《今生是第一次》劇照）

有眼利網民發現，該公司的HR傳送短訊邀約面試時間為下午約5時，認為是「過於臨時的通知」，「那麼臨時才通知隔天有面試，對不起，我會選擇我的貓咪」。有網民則認為求職面試應該以致電或電郵方式作正式邀約，而非透過WhatsApp聯絡求職者，以上2重點都顯示該公司人事部管理不當，故力撐女子應如常帶貓咪去看獸醫，面試時間則和對方另作安排。

（綜合）