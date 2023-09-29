港女買月餅返娘家過中秋　阿媽即轉贈弟婦　勁嬲但1原因唔敢出聲

中秋節送月餅，當場就轉贈他人？有港女在討論區大呻，日前回娘家過節時，媽媽將她送的月餅即時轉贈弟婦，令她心裏不舒服，而且該月餅更是媽媽提早一星期，特意提醒她要買的。雖有網民指「當眾畀人都幾無禮貌」，但認為如果一家人關係好其實也很平常，建議事後坦誠討論，說出自己感受，但樓主透露媽媽為人重男輕女，結果很可能換來一吐氣。不少人建議她下年別再買月餅，折現封利市。



網民指母親事前提醒要買月餅送她，沒想到母親當面轉送弟婦。（《愛回家》劇照）

樓主在親子王國討論區分享，指娘家中秋節提早過節，她買了月餅給媽媽，「點知佢即時畀弟婦，若係你，你會點？」。她透露母親為人偏心，重男輕女，如果問下去也只會「激氣」，大呻深切體會到好多時兄弟姊妹的不和，都是父母偏心所導致。而且，該盒月餅其實是母親上星期特意打電話提醒她，「記得買月餅畀佢」。

有網民認為收到贈禮後，「當眾畀人都幾無禮貌」、「心入面唔舒服係正常，但你又諗買畀佢係你嘅心意」，但覺得如果家庭關係好的話就不會介意，「有時大家買食物／嘢返去阿媽度，大家都會有啱用就拎返自己屋企，從來唔會諗咁多開唔開心，一家人，無咩咁計較」，笑言送出月餅後不會再理，「我媽咪會即時講會畀邊個」、「弟婦可能比你更難受」。

網民認為樓主事後要向媽媽反映不滿，說出內心感受。（《寶寶大過天》劇照）

又有人推測，「專登叫你買畀佢，又即時送比弟婦，一係你細佬好唔掂，2、300元盒月餅都無錢買、一係你阿媽重男輕女」。樓主回覆指，弟弟夫婦兩人環境很好，「份工係鐵飯碗月薪6位數」，認為只是媽媽重男輕女。網民建議遇上這情況不用馬上發聲，「搵日只有自己同阿媽先講」，下年別再買月餅，或直接封利市。

（親子王國）