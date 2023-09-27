每天喝這款飲品　35歲男肝臟驚變「一片白」　醫生震驚：恐變肝癌

【肝癌／症狀／脂肪肝】這款飲品不宜每天喝！台灣1名35歲男子，每天中午都會吃便當，並喝1杯含糖手搖飲品，加上長時間坐下，結果日漸肥胖，在1次健康檢查發現其肝臟部位竟「一片白」，原來已患上中度脂肪肝。醫生看報告後表示驚訝，指出脂肪肝長遠不僅損害肝臟，也會造成慢性肝炎、肝硬化，甚至患肝癌，而該男子未來罹患三高、心臟病、腦中風機會也會比一般人高，提醒要注意健康飲食，以及定期檢查。

肝癌是常見致命癌症，如果出現發燒、惡心、疲倦虛弱等9個症狀，就要及早求醫。



醫生指出，脂肪肝長遠不僅損害肝臟，也會造成慢性肝炎、肝硬化，甚至患肝癌。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報報道，該名35歲男子每天中午幾乎都吃便當，並購買1杯含糖手搖飲品回辦公室飲用，加上長時間坐在辦公室工作，體重與腰圍顯著增加，近日健康檢查發現身體已出現大問題。

北投健康管理醫院副院長梁程超指出，該男子腰圍高達112厘米（約44吋），已超過男性正常標準（90厘米，約35吋），三酸甘油脂也超出標準上限，肝臟部位更「一片白」，已罹患中重度脂肪肝及代謝症候群。

梁醫生解釋，脂肪肝形成與攝取糖、澱粉、酒精及過多熱量有關。（示意圖／gettyimages）

梁醫生解釋，脂肪肝形成與攝取糖、澱粉、酒精及過多熱量有關，特別是手搖飲料添加的糖含大量果糖，這些果糖只有肝臟能把它代謝成脂肪及尿酸；若攝取過多熱量，肝臟細胞也會「被養的油油亮亮」，形成脂肪肝。

梁醫生指出，手搖飲料添加的糖含大量果糖，這些果糖只有肝臟能把它代謝成脂肪及尿酸。（示意圖／資料圖片）

梁程超表示，脂肪肝不僅傷害肝臟，也會造成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌，而脂肪肝、血壓、血糖、血脂異常幾乎完全沒有不適症狀，提醒平日應保持「三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）」健康飲、多做運動、避免吸煙喝酒，以及定期進行健康檢查。

第3號致命癌症！肝癌9個症狀要求醫



肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」。（資料圖片）

肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」，單計2019年就有1,530名港人因肝癌死亡。本港衛生署衛生防護中心表示，早期肝癌一般沒有病徵，但如果出現以下9個常見症狀，就要立即求醫。

肝癌9個常見症狀▼▼▼

1）右上腹疼痛

2）發燒

3）皮膚及眼睛泛黃

4）腹部腫脹

5）小便呈茶色而大便呈淺灰色

6）食慾不振

7）惡心

8）體重下降

9）疲倦及虛弱

