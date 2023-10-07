難找人工符合申請公屋工種　港男嘆似廢人　網民嘆門檻離地籲咁做

「為咗取得公屋，可以去到幾盡？」一名港男在網上大呻現時目標是成功申請入住公屋，但偏偏不能從事高過入息要求的工作，慨嘆自己「成個廢人」。網民紛紛產生共鳴，留言建議樓主可以從事「出現金糧」工作、「大把人行緊呢條路」、亦有人大嘆公屋申請門檻離地，「完全唔合理嘅申請門檻，必定要有家庭成員失業，先可申請，就算每人一份最低工資都超額，所以咪做成香港勞工短缺囉」。



入息一旦超出公屋申請門檻，成功率自然大減。（示意圖/資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，自己為了取得公屋，求職時遇上不少困難，因不少工種的薪金均高過公屋申請的入息限制，令他有工不能做，「高人工唔做得」，形容「𠵱家變咗好似廢人一樣」。

港男為了取得公屋，「高人工唔做得」，形容自己和廢人一樣。（示意圖/Getty Images）

帖文引來不少網民討論，有人建議他「走法律罅」從事「出現金糧」工作、「搵啲即日出糧咪得囉， 或者出現金」、「大把人行緊呢條路」。亦有人批評現時公屋申請門檻「離地」，「個申請條件同實際生活脫晒節」、「完全唔合理嘅申請門檻，必定要有家庭成員失業，先可申請，就算每人一份最低工資都超額，所以咪做成香港勞工短缺囉」、「講出很多基層市民心聲，根本定出呢個房屋政策嘅人係廢中之廢」。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）