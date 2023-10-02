人性光輝！港男拾銀包見$7700現金　 決交警署：老實講掙扎咗成晚

幫到人又無愧良心最難得！有港男日前發文，表示拾到1個銀包，打開查看發現內藏銀行存摺及至少7,700元現金。他明言拾獲巨款後內心感掙扎，思前想後一整夜，「老實講我掙扎咗成晚」，最終仍決定將銀包交到警署，好人好事獲網民讚好瘋傳，大讚他能戰勝貪念，「欣賞你掙扎後戰勝咗」。



港男拾到1個銀包，打開查看發現內藏銀行存摺及至少7,700元現金。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名港男於facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，表示早前拾獲1個銀包，打開發現放有疑屬於物主的銀行存摺以及共7,763元現金。從他上載的相片可見，銀包內藏有多張500元「大牛」鈔票，分別放於銀包的不同格內。

樓主指，銀包內的7,700多元對他來說並非小數目，「其實我銀行戶口都係得咁上下」，明言拾獲巨款後內心曾有掙扎，「老實講我掙扎咗成晚」。最終他想了1晚，還是決定將銀包交至警署，讓警方憑存摺資料聯絡失主，並拍下報案時的財物記錄。

樓主明言拾獲巨款後內心曾有掙扎，「老實講我掙扎咗成晚」，最終他還是決定將銀包交至警署。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

不少網民都為樓主的好人好事讚好，同時分享帖文，希望失主能盡快取回財物，「樓主好人有好報，希望失主見到」、「$7,000可能係人哋成個月嘅糧」、「欣賞樓主嘅老實同埋人品」、「世上有你這種人，豈能只值7千元呢！你會得到更多的」。

亦有大批網民盛讚樓主掙扎過後仍做出無愧良心的決定，「金錢同魔鬼嘅掙扎，最後都畀良心戰勝，要為執到者歡呼」、「老實講唔係人人都能戰勝貪念」、「欣賞你，9成人會掙扎但唔會講，畀着我都係咁話，更加欣賞你掙扎後戰勝咗」。樓主其後留言回應，笑言「呢件事最大得着除咗放低心理壓力之外，就係一嘢跳到6千幾分，成為群組第一top contributor（傑出貢獻者）」。