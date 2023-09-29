中秋好人好事！荃灣女生執到今晚飛英國機票急尋失主　網民溫提…

中秋好人好事！有女生今早（9月29日）在facebook失物群組發帖，指在荃灣西站的升降機，拾獲1張今晚10時15分由香港飛英國的機票，推測是在早上約10時許遺失，現時已交到客服中心，呼籲失主去領取，「祝中秋節快樂」。女生善舉被網民大讚，但不少人提醒，其實這張是登記證，失主在機場可以再印，「放心，冇咗呢張都上到機」。



樓主稱已將機票放到荃灣西站客服中心，籲失主前去領回。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，稱在荃灣西西鐵站升降機，發現1張今晚飛去英國的機票，相信在今早約10時30至45分遺失。照片所見，樓主拾到1張國泰今晚10時15分由香港飛英國倫敦希斯洛機場（LHR）的機票。

她呼籲「Chan」姓失主，「本人交咗去荃灣西客務中心，希望有認識你嘅到呢個post，認拎返張機票，祝中秋節快樂」。

樓主善舉被網民狂讚，「樓主好人有好報，希望失主睇到」、「雖然有得補，但你都好好」，大家還互祝「好人好事，中秋節快樂」。

不少網民提醒這張是登機證，「放心冇咗呢張都上到機」、「有passport 就得啦」。有曾任職航空公司的網民提提「張boarding pass（登機證）可以再print的」，只要本人到櫃檯就能處理。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）熱話土