長洲6人海鮮餐$900太貴？內地客改餐肉麵被拒質疑歧視　店主1句KO

要「食好西」也要願意付錢，有網民近日趁假期到長洲遊玩，稱看到一行6人內地遊客進到一餐廳用膳，向老闆娘表示想吃海鮮，對方於是推介他們點1個價值900多元的套餐。可是遊客嫌價錢太貴，改為點6碗餐肉即食麵，老闆娘聞言以午市繁忙時間沒有提供為由拒絕，遊客即發難斥被歧視。然而老闆娘未感怯慌，反而直接要求對方離開，在旁看着過程的樓主直言「笑到我爆飯」。

事件引起網民討論，有人批評涉事遊客態度惡劣，亦有網民認為對話太誇張，質疑是「創作文」非真事。



樓主在剛過去的中秋國慶長假到長洲遊玩，在海鮮餐廳用餐時目擊爆笑一幕。（fb「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

該網民在剛過去的中秋國慶長假到長洲遊玩，稱在海鮮餐廳用餐時目擊爆笑一幕，「喺長洲海鮮檔食飯撞到一家六口內地遊客同老闆娘吵」。樓主指，涉事遊客包括4名成人及2名小孩，6人點菜時表示想吃海鮮，問店員「有什麼好推介」。

負責點菜的老闆娘於是推介遊客點6人餐，指套餐包括「薑蔥炒蟹、蒸海上鮮小菜任選3款」等，價錢約為900多元，形容足夠4大2小食用，「非常抵食」。不過內地遊客聽到價錢即表示「這麼貴啊？」，並要求改點6碗餐肉即食麵，老闆娘隨即指未能滿足要求，稱「午市繁忙時間我哋係冇做公仔麵」。

內地客嫌海鮮餐太貴，要求改點即食麵遭拒，與老闆娘發生口角。（示意圖/資料圖片）

沒想到內地遊客突然發難，「爆粗」直斥店方歧視：「我X你，點菜紙有方便麵，你為什麼說沒有？想欺騙我們內地人，你想歧視我們吃不起海鮮！」不過老闆娘也「見慣世面」，未有被嚇到，反而霸氣反駁：「你們到底食唔食？唔食同我走人！」聲稱目擊整個過程的樓主笑言該段對話「爭啲笑到我噴飯」，並指涉事內地遊客最終「好勞氣咁去咗隔籬檔食」。

帖文引來網民討論，不少人認為6人海鮮餐收費900多元尚算合理，「6個人食海鮮餐900蚊都正常呀，行入去嫌貴都唔使X人老X嘅」、「食個海膽炒飯都百幾二百啦，6個人食900幾蚊海鮮話貴」、「6人900幾都話貴，衣食父母喎，靠你班遊客喎」。亦有人質疑在海鮮餐廳點即食麵價錢也不會太平，又批評涉事遊客態度惡劣，「其實茶餐廳食餐蛋麵都唔平」、「囂張氣焰，最好免費任你食，仲可以免費任你打包攞回家」。也有網民認為對話太誇張，質疑是「創作文」非真事。