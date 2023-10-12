台女學生漂染被收9800元　母斥染到一半報價　店方呼冤：她很滿意

初中女學生漂染頭髮，竟然被收天價？台灣1名人母在網上聲稱，其就讀初中的女兒獲親戚送去1間髮廊為頭髮進行漂染，其間親戚臨時有事要暫時離開，獨留女兒在髮型屋。人母指女兒漂染至一半時才獲告知收費達9,800新台幣（約2,500港元），唯有當場「硬食」。人事後來得知事件，加上見到女兒漂染後頭髮顏色不均及斷開，於是致電店方理論，且網上價目表顯示染髮是1,500新台幣（約380港元）起，對方則辯稱該價目只適合男士。

事件引來網民批評店方亂收費，其後涉事女髮型師受訪還原真相，指漂染過程中一直和和女生保持溝通，報了價才動手，女生的親戚亦有幫忙確認，按照女生頭髮長度、髮量和漂色次數而說明收費多少。髮型師又指完成漂染後相信女生感到很滿意，所以自拍多張照片當場跟她分享。



樓主稱，女兒漂染到一半才被告道收費高達9,800新台幣（約2,500港元），結果只能「硬食」，但漂染效果卻一般。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆怨公社」表示，早前正值中秋節，就讀國中的女兒前往台南虎尾寮找親戚遊玩，其後親戚接送女兒到１間髮廊，並代為告知髮型師，指女兒想「上染耳下漂」，隨後有事先行離開。可是髮型師開始漂染後才報價，表示收費為9,800新台幣（約2,500港元），包括5,000多新台幣染髮費、4,000多新台幣漂髮費，以及600新台幣剪髮費，「女兒嚇到不知道怎麼辦也不敢講」，最終默默付款，完成漂染後由親戚接回家。

女兒回家後才將事件告知樓主，她懷疑有人見到女兒年輕，而且獨自一人，所以敲竹槓。樓主又指女兒漂染成果不佳，「顏色不均又脫節，請問你是叫學徒來操作的嗎？」，因而致電髮廊查詢。樓主在帖文中附上髮廊收費表，顯示染髮由1,500新台幣（約380港元）起，但店方則稱網上所指的1,500新台幣染髪價，其實只適用於男顧客。

樓主致電理論，髮廊稱在網上顥示染髪價格1500新台幣（約380港元）起，其實只適用於男顧客。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

樓主又上載女兒漂染後的頭髮圖片，批評髮廊：「良心何在？就這樣的技術，收了一個國中生9,800新台幣（約2,500港元）的價格，請問你收得下去嗎？」

帖文引來不少網民討論，紛紛留言指「就是看你女兒好騙？」、「漂髮本身價位就不低，所以價位應該正常，只是看不出來漂哪裏」、「我長髮漂染也才3,000多新台幣，地點新北」、「看不出漂在哪裏」、「我短髮，剪髮加染就4,000多新台幣了唷！花錢不是問題，但看照片不是很用心」。

髮型師表示，完成後相信女生感到滿意，甚至自拍多張照片跟她分享。（網上圖片）

事件引來當地媒體追訪，涉事髮型師接受訪問時還原真相，指出該名國中女生「相當有主見」，首先展示心目中的髮型圖片，表明想要染髮，而且指定「奶茶灰色」，髮型師當時解釋該款髮色需要「先漂後染」才會上色，而且必須連漂2次，雙方一直保持溝通，例如女生不想太快褪色，髮型師建議加重灰色，微褪後將會是其指定髮色，髮型師亦不建議漂髮根，以免日後新髮生長時顏色對比太過明顯，動手前溝通好包括報了價，確定女生意願才開始漂染，親戚離開時亦有幫手確認。髮型師形容完成後女生看似很滿意，甚至自拍多張照片跟她分享。

至於價錢方面，髮型師指出，髮廊使用產自德國的高級漂粉，洗髮與瞬間護髮產品都是同一品牌，加上女生頭髮長到胸前，髮量大約是一般人的2倍，所以要用「厚敷」方式進行漂染，收費按照頭髮長度、髮量和漂色次數，「沒有亂收費用」，母親事後致電反映不滿，雙方互相加LINE保持聯絡。髮型師解釋「一般漂染保固是2周」，曾建議女生回店調整髮色，但母親似乎沒有相關意願。髮型師希望如果女生和母親仍然不滿意髮型和髮色，可以繼續和髮型師商討，髮廊歡迎她們蒞臨。

（綜合）