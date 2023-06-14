白髮不用怕！醫生教5招防白髮　警告飲食要有呢樣嘢　推介4類食物

【白髮／成因／原因／染髮／中醫／變黑】隨着年齡增長，白髮也隨之而來，但原來有方法延緩白髮出現？有台灣醫生分享5招預防白髮生長方法，包括飲食注意事項、護理頭髮頭皮方法等，更警告飲食中要含有這些物質，形容「讓你常保烏黑亮麗！」



隨着年齡漸長，生出白髮是正常事，但不少人會感到困擾。（示意圖／gettyimages）

台灣高齡醫學內科醫生傅裕翔於Facebook專頁指出，白髮是隨年齡增長的自然現象，目前醫學無法完全阻止白髮生長，但有一些方法可以延緩或預防白髮出現。

傅醫生之後列出5種預防白髮生長方法，包括飲食注意事項、減少壓力、使用染髮產品須知、護理頭髮須知，以及按摩頭皮方法，明言：「讓你常保烏黑亮麗！」

飲食注意事項：



傅醫生表示，要確保飲食中含有豐富維生素和礦物質，特別是維生素B12、鐵和鋅，「這些營養素有助於促進黑色素的產生，並保持頭髮的天然色澤」。他舉例，紅肉、蛋類、深色蔬菜和堅果等食物，都含有這些重要營養素。

傅醫生舉例，紅肉、蛋類、深色蔬菜和堅果等食物，都含有這些重要營養素。（示意圖／資料圖片）

減少壓力：



傅醫生說，壓力是導致白髮生長因素之一，長期或過度壓力會對身體產生負面影響，包括影響黑色素產生，建議可以用運動、冥想、深呼吸和休閒活動來減輕壓力。

使用染髮產品須知：



傅醫生指出，染髮產品中的化學物質可能損害頭髮，加速白髮生長，建議盡量延長染髮間隔時間，同時可以選擇無氨或低氨染髮產品，減少損害頭髮。

護理頭髮須知：



傅醫生表示，適當地洗髮、潤髮和按摩頭皮，有助促進血液循環，保持頭髮健康。他又提醒，避免過度使用熱工具，如吹風機、燙髮器和捲髮器，因這些工具會損害頭髮；如要使用，建議使用低溫設定或避免直接接觸頭髮。

傅醫生表示，適當地洗髮、潤髮和按摩頭皮，有助促進血液循環，保持頭髮健康。（示意圖／資料圖片）

按摩頭皮方法：



傅醫生說，頭皮按摩是促進血液循環和髮囊健康有效方法，可通過輕輕按摩頭皮增加血液供應，有助提供營養和氧氣到頭髮根部。他又說，盡量每天花幾分鐘按摩頭皮，可以刺激毛囊促進黑色素產生，減少白髮出現。