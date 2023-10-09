援交網約「小學女老師」　出到嚟慘被「訓話半小時」　結局更傻眼

現代科技發達，不少人會透過網路或交友app認識另一半，既方便又可以迅速認識到別人。



一名網友連假時無聊看看包養網站，在上面認識一位小學老師且馬上回訊息。

沒想到約出來後卻被對方「訓話」，令他不禁直呼：「小學女老師真的碰不得。」

被指着罵足半小時 事後還要他這樣做（點圖看原文全文及網民反應）：

+ 14

一名網友在Dcard「心情版」發文，連假時他無聊看看包養網站，連假想找點不一樣的，看看是否有平日不會出現的職業或族群，在裡面找到一位小學教師且秒回私訊，於是打算約出來。

他們直接跳過散步、談心、認識彼此，對方站在路邊雙手抱胸，開始大談人生觀和愛情觀，談一談突然變成指著他訓話，從理財方式念到鬍渣沒刮乾淨。

他傻傻站著聽了半小時，「你懂我意思嗎？」、「聽到了沒有」，他心想，「她好像完全忘記我們是從哪裡約出來的」。

【同場加映】馬來西亞援交女自白：歡場有真愛 不一定上床（點圖看訪問內容）：

+ 29

原po表示，他們約在車站外廣場，被對方唸完後他直接把對方推回進站月台，回去後對方完全沒意識到自己的表現，想要約下次見面，甚至要他回簽「約定書」，令他相當傻眼。

「我是到包養網找甜心美女的，不是找私人家教呀」，他也補充，當然還是有溫柔、漂亮、個性很棒的老師，「但早就嫁光了啦」。

【同場加映】異性絕緣男「上援交網搵女伴」 畀錢都冇人吼超絕望 結局更殘酷（點圖看訪問內容）：

+ 21

網友紛紛表示，「包養還是果斷找會仰慕你的妹妹就好」、「說不定沒媽媽長大的小孩，特別懷念這種說教派」、「我覺得某種意義上來說，也是很獨特的」、「有些人就喜歡這種的」、「一秒變成小學生」。

「最討厭『你懂我意思嗎』」、「我遇到的女老師30歲以上和以下是天差地別」、「花幾千白白被唸一頓」、「我看成『被唸完直接把她推下月台』」、「看成要你簽手冊」、「她只是故意設定這種人設，你還傻傻的信了，笑死」。

延伸閱讀：

台版「九又四分之三月台」！火車站柱子卡牆壁七年 網酸台鐵馬虎

桃園被颱風假排擠！市民怒刷市長臉書：風雨和台中一樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】