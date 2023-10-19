召的士由日出康城去機場　乘客提出「3大要求」　司機：搭地鐵啦

乘客可以有要求，司機當然可以按情況拒絕。有的士司機在網上上載一張電召的士APP截圖，顯示有乘客召車由日出康城前往機場，不但要求「信用卡付款」，而且要「8折，免行李費」，的士司機隨即批評「咁窮，就搭地鐵啦」 。其他網民加入「幫口」，紛紛留言指「唔好怪人喇，而家啲樓跌咗價，搞到啲業主連去旅行都慳住慳住」、「人哋租呢度好貴㗎，唔慳啲就唔夠錢交租，被業主趕走冇屋住好慘㗎！」、「遲啲會開支票」。



乘客不但要求「信用卡付款」，而且要「8折，免行李費」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖文並茂表示，有客人由日出康城出發，電召的士前往赤鱲角機場一號客運大樓，要求「8折、免行李費、信用卡付款」，令樓主懷疑「有錢去旅行，無錢搭的士」，批評「咁窮，就搭地鐵啦」。

樓主懷疑對方「有錢去旅行，無錢搭的士」，批評「咁窮，就搭地鐵啦」。（《降魔的》電視劇照）

帖文引來其他網民熱議，留言指「唔好怪人喇，而家啲樓跌咗價，搞到啲業主連去旅行都慳住慳住」、「人哋租呢度好貴㗎，唔慳啲就唔夠錢交租，被業主趕走冇屋住好慘㗎！」、「非繁忙時間或者夜晚一定有人搶」、「信用卡付款，遲啲會唔會話出支票㗎」、「要分36期付款」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）