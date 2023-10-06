茶餐廳繁忙時間限時45分鐘！入座起計時引熱議　網民1原因竟讚好…

茶餐廳限時是否合理？有茶記食客上傳告示，指餐廳限繁忙時間用餐時間45分鐘，而且是由入座起計，質疑「而家乜玩法呀？」。帖文引起網民哄動，惟反應兩極，部份網民質疑「呢啲規矩不斷踐踏顧客底線」，而且又未計算送餐時間，總有市民是不用上班想慢慢吃；惟不少網民贊成做法，認為許多打工仔午飯時間是1小時，根本吃不了這麼久，措施只是防止有人霸位玩手機，「嗰啲排個幾兩個鐘嘅所謂人氣餐廳，限食一個鐘，啲人又唔鬧嘅？」。



網民指有茶餐廳繁忙時間限時45分鐘。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳某茶餐廳座位旁的告示，寫了「繁忙時段或需搭枱，用餐時間為入座起45分鐘，不便之處，敬請原諒」，大呻「而家乜玩法呀？繁忙時間得45分鐘」。帖文其後又被截圖發帖認為「茶記食到45分鐘咁耐？」，事件引起熱議。

一派網民直斥限時措施過火，「香港而家就係咁，收到60至70蚊個lunch，仲要限你45分鐘」、「唔使返工嗰啲去慢慢食唔得？」。有網民認為一般茶記繁忙時間指中午12至下午2點及晚上7時至9時，如果有空位侍應也不會趕人，但也要視乎上菜時間，「碟飯半個鐘先到，你咪要15分鐘內呑晒佢？夠鐘又食唔晒係咪楂住碟企嚮度食？」，應計算出餐時間才合理，「限10分鐘內上齊得唔得？唔得係咪減錢？」、「要計埋上菜時間，你估間間澳牛咩」。

有網民認為如多空位，侍應也不會趕人走。（《淪落人》劇照）

不過，另一派網民大讚限時措拖合理，「45分鐘幾好喎，唔使排咁耐」、「你知有班香港人好得閒坐2個鐘都得，我等位時我都想X佢」。有留言認為45分鐘的用餐時間足夠，只是觀感問題，「正常中午放飯1個鐘，食45分鐘加埋來回時間剛剛好」，做法只是防霸位「食完霸住個位吹水或玩手機，正常你未放低筷子刀叉都唔會叫你走」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）