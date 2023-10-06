台網紅奎丁趁颱風小犬吹襲曬身材　背心裙另類剪裁一位置滿是洞

台灣性感女神奎丁經常在個人頻道分享感情與大膽兩性題材，同時也因為火辣的身材與清純外貌擄獲粉絲芳心。另外她也經常在個人IG曬出美照，大方分享性感身材。日前深夜奎丁又PO出多張辣照，公開後立刻引來網友熱議。



日前颱風小犬襲台，不過北北基桃地區卻無颱風假可放，奎丁當晚深夜分享多張美照，發文寫道：「颱風假沒有劇可以追？可以追我就好。」照片中的她穿著黑色吊帶洋裝，胸前不僅深V還在胸下挖洞，從她挺胸角度可以看見南半球幾乎要包不住， 豐滿身形一覽無遺。美照公開後不少網友前來朝聖，紛紛留言大讚她的好身材：「好辣」、「我還不暴追一波」、「追定你了」、「南半球有豪雨」。

【圖輯】點圖放大看更多網紅奎丁性感照👇👇👇

+ 33

延伸閱讀：

安心亞戰袍出爐爭「紅毯第一美」 瘦身成功辣秀蠻腰！

Joeman跟ChatGPT聊天「有呼吸聲」 實測結果超毛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】