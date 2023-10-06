台網紅奎丁趁颱風小犬吹襲曬身材 背心裙另類剪裁一位置滿是洞
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣性感女神奎丁經常在個人頻道分享感情與大膽兩性題材，同時也因為火辣的身材與清純外貌擄獲粉絲芳心。另外她也經常在個人IG曬出美照，大方分享性感身材。日前深夜奎丁又PO出多張辣照，公開後立刻引來網友熱議。
日前颱風小犬襲台，不過北北基桃地區卻無颱風假可放，奎丁當晚深夜分享多張美照，發文寫道：「颱風假沒有劇可以追？可以追我就好。」照片中的她穿著黑色吊帶洋裝，胸前不僅深V還在胸下挖洞，從她挺胸角度可以看見南半球幾乎要包不住， 豐滿身形一覽無遺。美照公開後不少網友前來朝聖，紛紛留言大讚她的好身材：「好辣」、「我還不暴追一波」、「追定你了」、「南半球有豪雨」。
【圖輯】點圖放大看更多網紅奎丁性感照👇👇👇
+33
搭飛機勿穿這衣服 女網紅自爆成為機上焦點「社死瞬間」杭州亞運︱沙灘排球驚現白晢仙氣美女 翻版李聖經173申智恩爆紅DJ SODA被胸襲後再赴日 小背心印這些字被日本人哀求：不要再來Siam Paragon槍擊案｜韓美女網紅就在現場！槍聲響後大逃亡全直播三上悠亞將去台灣挑戰「做棒球隊啦啦隊」 內行人：絕對不是為錢
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】